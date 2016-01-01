

كانون آخرها.. شركات كبرى تتعرض لهجوم إلكتروني ضخم بفيروس خبيث كانون آخرها.. شركات كبرى تتعرض لهجوم إلكتروني ضخم بفيروس خبيث

تعرضت كبرى الشركات الأمريكية في الآونة الأخيرة، لهجوم فيروس طلب الفدية الضار Ransomware، والذي يعد أحد أنواع البرامج الخبيثة التي تصيب الشبكة الخاصة بتلك المؤسسات العملاقة، التي يستهدفها الهاكرز بهذا النوع من الهجمات لتشفير ملفاتها واحتجازها رهينة وإبتزاز مالكها للحصول على الأموال من أجل استعادة بيناتها.



ومن بين الشركات التى استهدفها مجرمو الإنترنت خلال العام الجاري 2020، بفيروس طلب الفدية الضار نستعرض في السطور التالية أبرزها:



1. شركة هوندا:

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تعرضت شركة هوندا Honda العالمية لتصنيع السيارات، لعملية اختراق أمني ببرامج الفدية الخبيث في شهر يونيو الماضي، حيث قام أحد أنواع برنامج طلب الفدية المعروف باسم Snake، بتعطيل قدرة الشركة اليابانية على الوصول إلى خوادم الحاسب الخاصة بها، واستخدام البريد الإلكتروني وأنظمتها الداخلية، إلى جانب أنظمة الإنتاج خارج اليابان.وقد اضطرت شركة هوندا العالمية، إلى إغلاق بعض منشآت إنتاج السيارات والدراجات النارية على مستوى العالم بشكل مؤقت، وإغلاق عمليات العملاء والخدمات المالية.ويعد هذا الهجوم هو الثاني على الشبكة العالمية لشركة هوندا بعد أن أجبرها فيروس WannaCay، على وقف الإنتاج لمدة يوم واحد في مصنعها "ساياما" بشمال طوكيو في 2017، بعد أن تضررت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها وأدى إلى تعطل إنتاج حوالي ألف سيارة.وبعد الهجوم الإلكتروني الضخم الذي تسبب في توقف إنتاج مصانعها، بثلاثة أيام استأنفت هوندا الإنتاج في مصانع للسيارات والدراجات البخارية في الولايات المتحدة ودول أخرى.- شركة جارمين Garmin:شهدت شركة Garmin الأمريكية، الشهيرة بإنتاج الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، انقطاعا واسعا في مراكز الاتصال، وموقع الويب، وبعض الخدمات الأخرى الخاصة بها عبر الإنترنت، بسبب هجوم أحد أنواع فيروس طلب الفدية الضار ويسمى WastedLocker، والذي يعتقد أنه تم تطويره بواسطة أفراد مرتبطين بمجموعة قراصنة مقرها روسيا، المعروفة باسم Evil Corp.وأدى هجوم فيروس طلب الفدية الخبيث، إلى انقطاع الخدمة وتشفير شبكة الشركة الداخلية وأنظمة الإنتاج، مما اضطر الشركة الأمريكية إلى إغلاق جميع خدماتها لمعالجة آثار الهجوم، مما أثر على عدد كبير من خدماتها من بينها خدمة Garmin Connect، التي يعتمد عليها مالكو ساعات الشركة الذكية لمزامنة أنشطتهم الرياضية، مثل الجري، والسباحة، وركوب الدراجات، مع تطبيق الهاتف الذكي لمراقبة الأداء.ومقابل استعادة بياناتها المحتجزة لدى الهاكرز، دفعت شركة صناعة الساعات الذكية جارمن Garmin، فدية تقدر بقيمة 10 ملايين دولار لاستعادة الوصول إلى أنظمتها والتخلص من فيروس الفدية، الذي تعرضت له في 27 يوليو الماضي، مما أدي فقدان الوصول إلى منتجاتها وخدماتها عبر الإنترنت.- شركة كانون Canon:تعرضت أنظمة شركة كانون Canon اليابانية التقنية، لهجوم فيروس الفدية الضار، وعانت الشركة من انقطاع مستمر في أنظمتها الداخلية، ما أدي إلى تأثر أكثر من 24 مجالا تابع لها، ويظهر موقع الشركة على الإنترنت في الولايات المتحدة، أنه معطل حاليا للصيانة، على الرغم من عدم تأثر مواقع الويب العالمية واليابانية.وقد تمكن الهاكرز من الاستيلاء على 10 تيرابايت من بيانات الشركة، وقاموا بإرسال رسالة بريد إلكتروني داخلية تفيد بأن الشركة تواجه مشكلات نظام واسعة الانتشار تؤثر على تطبيقات متعددة.وتأثرت كانون بأحد أنواع فيروس الفدية الضار وتسمى Maze ransomeware، حيث يقوم فيروس Maze، بتشفير الأنظمة الداخلية ونقل البيانات، والتي تستهدف المؤسسات العملاقة وتخترق أنظمتها بشكل خفي لسرقة الملفات غير المشفرة من الخوادم والنسخ الاحتياطية وتحملها على خوادم خاصة، وتنشر برنامج طلب الفدية في جميع أجهزة الشركة في انتظار الحصول على الفدية المطلوبة لفك تشفير البيانات.