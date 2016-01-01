على ما يبدو أن شركة مايكروسوفت توسع من خطتها وتسعى للاستحواذ الكلى على تطبيق تيك توك بدلاً من شراء عملياته فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث كشف تقرير جديد من صحيفة Financial Times عن عزم مايكروسوفت الاستحواذ على كامل عمليات تيك توك فى العالم، وذلك على عكس ما أعلنت عنه الشركة سابقاً بدخولها مفاوضات للاستحواذ على عملياته فى الولايات المتحدة، كندا، نيوزيلندا وأستراليا.
وكشف التقرير أن شركة ByteDance مالكة التطبيق حالياً ستبقى حال اتمام الصفقة المالكة للنسخة الصينية من التطبيق والتى تحمل اسم Douyin، فيما ستكون الفائدة من إدارة مايكروسوفت للتطبيق عالمياً هي حرية استخدامه بين الدول من قبل المستخدمين أينما كانوا في العالم دون قيود تربطهم في بلد معين في حال الاستحواذ الجزئي فقط.
كما كشف التقرير أيضا أن مايكروسوفت وضعت على رأس هذا التحول الجديد فى خطتها وتبنى فكرة الاستحواذ العالمى على التطبيق شرط؛ وهو إعطائها فرصة تمتد لعام كامل من أجل إنهاء عملية فصل التطبيق عن الشركة الصينية.
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التعليقات على فاينانشال تايمز: مايكروسوفت تفكر فى شراء تيك توك بالكامل
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