أخيراً وصلت خطة جوجل إلى موعد محدد للاستغناء النهائي عن خدمات تطبيق الموسيقي الافتراضي ” مسبقاً ” على أجهزة الأندرويد جوجل بلاي ميوزك؛ والاستعاضة عنه بتطبيق يوتيوب ميوزك حيث تبدأ عملية قتل التطبيق من سبتمبر المقبل.
ليتم إيقاف التطبيق حينه في كل استراليا ونيوزيلندا بينما ستتبعها الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل وباقي دول العالم مما يعني أنه لن يتمكن أي من المستخدمين من الاستفادة من التطبيق في تشغيل المسارات عبر الهواتف بشكل قطعي فيما سيتوقف عمله عبر الويب في وقت لاحق.
وقد أشارت جوجل إلى أن بلاي ميوزك سيتوقف في وقت ما خلال أكتوبر عن الجميع بلا استثناء بينما ستكون هنالك فرصة لمستخدميه القدامى حتى نهاية العام لنقل بيانات وقوائم الموسيقى خاصتهم إلى التطبيق البديل يوتيوب ميوزك أو استرداد بياناتهم الموسيقية عبر أداة ” جوجل Takeout ” .
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التعليقات على جوجل توقف تطبيق ميوزك بلاي نهائياً في أكتوبر المقبل
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