

جوجل توقف تطبيق ميوزك بلاي نهائياً في أكتوبر المقبل جوجل توقف تطبيق ميوزك بلاي نهائياً في أكتوبر المقبل

أخيراً وصلت خطة جوجل إلى موعد محدد للاستغناء النهائي عن خدمات تطبيق الموسيقي الافتراضي ” مسبقاً ” على أجهزة الأندرويد جوجل بلاي ميوزك؛ والاستعاضة عنه بتطبيق يوتيوب ميوزك حيث تبدأ عملية قتل التطبيق من سبتمبر المقبل.



ليتم إيقاف التطبيق حينه في كل استراليا ونيوزيلندا بينما ستتبعها الولايات المتحدة في أكتوبر المقبل وباقي دول العالم مما يعني أنه لن يتمكن أي من المستخدمين من الاستفادة من التطبيق في تشغيل المسارات عبر الهواتف بشكل قطعي فيما سيتوقف عمله عبر الويب في وقت لاحق.



وقد أشارت جوجل إلى أن بلاي ميوزك سيتوقف في وقت ما خلال أكتوبر عن الجميع بلا استثناء بينما ستكون هنالك فرصة لمستخدميه القدامى حتى نهاية العام لنقل بيانات وقوائم الموسيقى خاصتهم إلى التطبيق البديل يوتيوب ميوزك أو استرداد بياناتهم الموسيقية عبر أداة ” جوجل Takeout ” .

قد يعجبك أيضا... loading...

وكانت جوجل قد أتاجت أداة لنقل الموسيقى من بلاي ميوزك إلى يوتيوب ميوزك منذ مايو الماضي حيث ستستمر الأداة في العمل حتى بعد إيقاف التطبيق وضمن الفترة الزمنية التي سبق وأشرنا إليها.وبعد بلوغ التنبيه نهايته بحلول ديسمبر لن يكون المستخدمين قادرين على تصدير أي من بياناتهم الموسيقية منه؛ وسيتم التخلص منها مع التطبيق الذي أزالته الشركة كلياً من متجر التطبيقات.حتى إعلان الشركة هذا لم يتم تحديد تاريخ بعينه لبدء عملية الحذف أوتطبيق التغيرات الجديدة إلا أنه الوقت مازال كافياً إذا ما كنت من مستخدمي التطبيق لنقل البيانات الموسيقية التي تهمك.