

عرض جديد للعبة NBA 2K21 عرض جديد للعبة NBA 2K21

شاركت شركة 2K Games بإستعراض جديد للعبة NBA 2K21 على منصات الجيل الحالي.



العرض الجديد يُركز على إستعراض أسلوب اللعب من نسخة الجيل الحالي التي تعمل على منصتي PlayStation 4 و Xbox One بالإضافة للحاسب الشخصي. الجيل الجديد سيتوفر بعد إطلاق اللعبة مما يعني أن نسخة الجيل الجديد ستتأخر قليلاً وستتوفر فقط على Xbox Series X و PlayStation 5.



تصدر NBA 2K21 على الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4 في 4 سبتمبر 2020. متطلبات تشغيل نسخة الحاسب الشخصي :

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