

ثروة مؤسس "فيسبوك" تسجل رقما قياسيا ثروة مؤسس "فيسبوك" تسجل رقما قياسيا

نجح مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" مارك زوكربيرج، في زيادة ثروته لتسجل 100 مليار دولار.







وجاء في منشور لوكالة "بلومبورج" الأمريكية: "تجاوز صافي ثروة مارك زوكربيرج 100 مليار دولار للمرة الأولى".

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وزادت الثروة 22 مليار دولار لهذا العام، في حين سجل العام الماضي زيادة قدرها 22.7 مليار دولار.وفي مطلع العام الحالي، ذكرت وكالة "بلومبرج" تراجع ثروة زوكربيرج نحو 4 مليارات دولار لتصل إلى 81 مليار دولار، ولمن لا يعلم أيضا، فإن يوم 2 ديسمبر 2015، أعلن مارك زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان تخليهما عن 99% من ثروتهما بعد أن رزقا ببنت أسمياها ماكس.