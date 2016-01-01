"تيك توك" ليس وحده.. واشنطن توسع "حرب التطبيقات"

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صورة الخبر: "تيك توك" ليس وحده.. واشنطن توسع "حرب التطبيقات"
"تيك توك" ليس وحده.. واشنطن توسع "حرب التطبيقات"

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تريد رؤية التطبيقات الصينية "غير الموثوقة" محذوفة من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأميركية، واصفا تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني "تيك توك"، وتطبيق التراسل "وي تشات" بأنهما "تهديدان كبيران".

وفي إطار الإعلان عما سماه التوسع في الجهود الأميركية من أجل "شبكة نظيفة" قال بومبيو إن واشنطن ستعمل على حجب تطبيقات صينية مختلفة، كما ستعمل على منع شركات الاتصالات الصينية من الوصول إلى معلومات حساسة عن المواطنين والأعمال الأميركية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بحظر تطبيق "تيك توك" الشهير الذي يتعرض للانتقاد من مشرعين ومن الإدارة الأميركية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي مع تصاعد توتر مستمر بين واشنطن وبكين منذ شهور.

وأمام تطبيق "تيك توك" مهلة تنتهي في 15 سبتمبر، إما يكون حينها باع عملياته في الولايات المتحدة لشركة مايكروسوفت، أو يتعرض للحظر التام.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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