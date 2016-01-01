أعلنت شركة جوجل، في مدونة لها على الإنترنت، أنها حجبت أكثر من 2500 قناة على "يوتيوب" ما بين أبريل ويونيو العام الجاري.
وتبعا للمعلومات التي أوردتها الشركة فإنها وخلال فترة 3 أشهر حجبت 2596 قناة "ذات صلة بالصين"، تدعي جوجل أن هذه القنوات معظمها نشر "محتوى غير مرغوب فيه وغير سياسي"، بالرغم من أن المحتوى الذي نشر في بعضها ضم بعض المواد المتعلقة بالسياسة وبمكافحة وباء كورونا في الولايات المتحدة والاحتجاجات ضد التمييز العنصري.
ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، أشارت تقارير جوجل إلى أن الشركة وفي نفس الفترة المذكورة حجبت نحو 90 قناة "يوتيوب" مرتبطة بروسيا، وأن بعض هذه القنوات نشرت معلومات باللغتين الروسية والإنجليزية حول الاتحاد الأوروبي وليتوانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.
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التعليقات على «جوجل» تحجب أكثر من 2500 قناة على «يوتيوب»
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