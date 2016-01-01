بعد أشهر فقط من إطلاقها.. قناة ديزني بلس تتخطى 60 مليون مشترك

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بعد أشهر فقط من إطلاقها.. قناة ديزني بلس تتخطى 60 مليون مشترك

أعلنت قناة البث التليفزيونى + Disney ديزنى بلس وصولها إلى أكثر من 60 مليون مشترك في خدماتها، وهو الأمر الذى كان يتجاوز توقعات شركة ديزنى، بعد إطلاقا بأشهر قليلة.

وبحسب موقع Tech Crunch فإنه تم إطلاق الخدمة في شهر نوفمبر الماضى، وأخذت تواصل في النمو حتى وصلت في أبريل الماضى 50 مليون مشترك، ثم وصلت ل لأكثر من 60 مليون مشترك.

وأدى تفشي فيروس كورونا إلى ازدياد عدد المشتركين في قناة + Disney ديزنى بلس بشكل غير مسبوق لأى خدمة بث تليفزيونى أخرى تم إطلاقها، حيث ساعدت اجراءات العمل من المنزل وتوقف الدراسة غلى وصول القناة إلى هذ العدد من المشتركين.

وزادت إيرادات قناة + Disney ديزنى بلس بشكل كبير، حيث قالت ديزني إن الإيرادات لقسمها المباشر للمستهلك والدولي زادت بنسبة 2 ٪ على أساس سنوي ، إلى 4.0 مليار دولار .

ويتوقع عدد كبير من المحللين إلى تخطى قناة + Disney ديزنى بلس قناة نتفليكس التى تضم أكبر عدد مشتركين في العالم في خدمة البث التليفزيونى، خلال الأشهر القادمة خصوصا بسبب تفضيل القناة من جميع الفئات العمرية.

المصدر: صدى البلد

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