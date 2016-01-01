أعلنت قناة البث التليفزيونى + Disney ديزنى بلس وصولها إلى أكثر من 60 مليون مشترك في خدماتها، وهو الأمر الذى كان يتجاوز توقعات شركة ديزنى، بعد إطلاقا بأشهر قليلة.
وبحسب موقع Tech Crunch فإنه تم إطلاق الخدمة في شهر نوفمبر الماضى، وأخذت تواصل في النمو حتى وصلت في أبريل الماضى 50 مليون مشترك، ثم وصلت ل لأكثر من 60 مليون مشترك.
وأدى تفشي فيروس كورونا إلى ازدياد عدد المشتركين في قناة + Disney ديزنى بلس بشكل غير مسبوق لأى خدمة بث تليفزيونى أخرى تم إطلاقها، حيث ساعدت اجراءات العمل من المنزل وتوقف الدراسة غلى وصول القناة إلى هذ العدد من المشتركين.
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التعليقات على بعد أشهر فقط من إطلاقها.. قناة ديزني بلس تتخطى 60 مليون مشترك
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