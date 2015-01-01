

بسبب الانتخابات الأمريكية.. جوجل تعلن إيقاف جميع الإعلانات السياسية على منصتها بسبب الانتخابات الأمريكية.. جوجل تعلن إيقاف جميع الإعلانات السياسية على منصتها

أعلنت شركة Google جوجل عن سياستها الجديدة للإعلانات عبر منصتها، والتى تشمل منع جميع الإعلانات السياسية التى تروج بشكل أو بآخر لرأى معين أو لحزب سياسي.



وبحسب موقع ZDNet فإن شركة جوجل ستمنع أى إعلانات سياسية تشجع حملة انتخابية معينة على الأخرى، وذلك بسبب اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حتى لا تؤثر هذه الإعلانات على توجه المستخدمين لصالح مرشح دون الآخر.



وقالت شركة جوجل على صفحة الدعم الرسمية لها إن القاعدة الجديدة للسياسة الإعلانية ستدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر المقبل، وبداية من هذا التاريخ لن تتمكن الكيانات التابعة لجهات خارجية من شراء أى مساحة إعلانية داخل منصة إعلانات جوجل.



وسيتم السماح بالإعلانات التي ترتبط بمقالات إخبارية أو صفحات أخرى تناقش المحتوى السياسي ، طالما أن المقال أو الصفحة التي لا ترتبط بدعاية إعلانية سياسية خاصة بالانتخابات أو الحملات الانتخابية.



كانت فيسبوك أعلنت، في وقت سابق، عن البدء في حظر جميع الإعلانات السياسية بكافة أشكالها قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة بعدة أيام وذلك حتى انتهائها، في محاولة لمكافحة المعلومات المضللة والإشاعات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

