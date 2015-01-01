

تيك توك يشعل المنافسة بين فيس بوك ومايكروسوفت تيك توك يشعل المنافسة بين فيس بوك ومايكروسوفت

أكدت شركة مايكروسوفت، أنها أجرت محادثات مع شركة التكنولوجيا الصينية ByteDance لشراء تطبيق TikTok فى الولايات المتحدة.



وقالت مايكروسوفت فى بيان، إنها ستواصل العمل مع الحكومة الأمريكية بشأن الصفقة، وأنها تعتزم إنهاء المحادثات بحلول 15 سبتمبر.



وبحسب تقرير cnbc يأتى بيان مايكروسوفت بعد يومين من إبلاغ وسائل الإعلام، أنها مهتمة بالحصول على التطبيق الصينى، وبعد وقت قصير من ظهور التقارير قال الرئيس ترامب إنه يعارض فكرة شراء Microsoft لـ TikTok ، وأنه سيتحرك لحظر التطبيق في الولايات المتحدة.



ومن جانبها قالت مايكروسوفت انها ونظيرتها الصينية المالك الحالي لتيك توك درسا شراء التطبيق في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا و نيوزيلندا مايكروسوفت، حيث نظرت الشركتان فى قيام Microsoft بشراء TikTok في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وقد تقدم Microsoft للمستثمرين الأمريكيين الآخرين المشاركة في عملية الاستحواذ، مضيفة أن الرئيس التنفيذي لشركة Satya Nadella تحدث مع ترامب ولم تفصح عن شروط الصفقة.



ومن جانبه، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منح ByteDance مهلة 45 يومًا لإبرام صفقة مع Microsoft بشأن TikTok .



و قال متحدث باسم TikTok لـ CNBC أن البيانات المتعلقة بمستخدمى TikTok فى الولايات المتحدة يتم تخزينها في الولايات المتحدة، وقد يؤدى الاستحواذ على جزء من TikTok إلى تعقيد علاقة Microsoft بشركة Facebook للتواصل الاجتماعي، التي تعتبر ByteDance منافسًا، حيث استثمرت مايكروسوفت 240 مليون دولار في فيس بوك في 20017 ويجمع الشركتين عدد من المبادرات المختلفة.



كان Facebook قد قال فى وقت سابق من هذا العام أنه سيغلق تطبيقًا يسمى Lasso يشبه TikTok بمعنى أن كلاهما يسمح للمستخدمين بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة ومرافقتهم بالأغاني.