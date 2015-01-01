

مايكروسوفت تكشف عن تصميم جديد كلياً لمتجر إكس بوكس مايكروسوفت تكشف عن تصميم جديد كلياً لمتجر إكس بوكس

تصميم مُعدل بشكل كامل من مايكروسوفت يصل إلى متجر إكس بوكس لتقديم تجربة أكثر سلاسة.مايكروسوفت تكشف عن تصميم جديد كلياً لمتجر إكس بوكس - Xbox Store



حصل متجر إكس بوكس الرقمي على تصميم معدل كلياً تعد شركة مايكروسوفت من خلاله بتوفير تجربة تصفح أسرع وأسهل.



ركّزت مايكروسوفت بشكل كبير على سرعة الاستخدام والتصفح، تقول أن التصميم الجديد أسرع مرتين من السابق ويمكنه التحميل والبدء بالعمل خلال ثانيتين فقط أو أقل.



تمت إعادة هيكلة المتجر وتصميمه للوصول لأي جزء منه بواسطة يد التحكم بسهولة. لوحة التصفح الجانبية تشبه بشكل كبير تطبيق إكس بوكس على ويندوز.



أخذت مايكروسوفت بعين الاعتبار الحقبة المستقبلية القادمة مع خدمة Game Pass حيث أنها تعرض المزيد من التفاصيل حول الألعاب بدون الحاجة للدخول إليها.



ويروج متجر إكس بوكس بتصميمه الجديد بشكل أوضح العروض التشجيعية والخصومات التي يوفرها ما يسهل مقارنة أسعار الألعاب مع الإصدارات السابقة منها ومعرفة تغير السعر مع كل خصم.



ولو كنت ممن يستخدمون الرقابة الأبوية فإنه بعد تسجيل الدخول يمكنك التحكم بالمحتوى الذي يظهر لأطفالك وفي حال حجب أحد العناصر كلقطات الشاشة فيمكنهم طلب الأذن منك للسماح أو رفض عرضه.



سيبدأ التصميم الجديد بالوصول للمستخدمين المنضمين لبرنامج تجربة المزايا الجديدة بدءاً من الخامس من أغسطس الجاري ويتوسع خلال الأسابيع التالي بعدها للمزيد من المستخدمين لاختباره قبل أن يصل للجميع في الخريف المقبل.



