يتسائل الكثيرون عن ضرورة تحميل لوحات مفاتيح تابعة لاطراف خارجية و لوحة مفاتيح Gboard الافتراضية من جوجل موجودة، حيث باستمرار تقوم الشركة بإضافة المزيد من المميزات والتحسينات عليها، وحاليًا، تأتي مع الكثير من الاقتراحات الذكية لعناصر الحافظة وصور GIF وملصقات البحث والبودكاست.
الآن ومع أحدث التحديثات والتجارب من جانب الخادم، تضيف جوجل ميزات أكثر استباقية، حيث يبلغ بعض المستخدمين عن رؤية ردود ذكية، بينما يرى آخرون توصيات الملصقات أعلى لوحة المفاتيح مباشرة أثناء الكتابة، كما وهناك أيضًا توصيات ذكية للبحث عن ملف GIF استنادًا إلى آخر نص أرسلته.
من جانبه، تُعد ميزة الردود الذكية هي الأكثر فائدة، فهي عكس الاقتراحات العادية ذات الثلاث الكلمات التالية والتي تظهر أعلى لوحة المفاتيح عند الكتابة، حيث تجلس هذه في فقاعات وتكون أقرب قليلاً إلى بعضها، لتبدو تمامًا مثل الاقتراحات التي تراها في الإشعارات أو رسائل جوجل.
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التعليقات على لوحة Gboard تحصل على الكثير من الاقتراحات الجديدة بما في ذلك الردود الذكية
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