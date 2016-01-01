

ميزة في كروم تمنع مواقع الويب من إساءة استخدام الإشعارات الفورية ميزة في كروم تمنع مواقع الويب من إساءة استخدام الإشعارات الفورية

تواصل جوجل حربها ضد إشعارات مواقع الويب المزعجة، اكتشف TheWindowsClub أن Google ستختبر ميزة تحدد وقت انتهاء صلاحية اشتراكات الإشعارات.







سيكون عليك تمكين الاختبار، ولكنه سيتيح لك أن تقرر متى تتوقف هذه التنبيهات، لا يمكن لأحد المواقع أن يزعجك إلى أجل غير مسمى،

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أو يسيء استخدام الإشعارات لدفع الإعلانات والمحتوى الآخر لفترة طويلة بعد أن اعتقدت أنه تم الانتهاء من الإشعارات.يتم تعيين الإعداد الافتراضي حاليًا على 90 يومًا، ولكنه لن يبقى بالضرورة على هذا النحو.تستعد هذه الميزة للوصول إلى إصدارات Canary من Chrome بدءًا من 86، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن ترى هذا في إصدار تجريبي، ناهيك عن إصدار مصقول، ومع ذلك، إذا انطلق هذا الأمر، فقد لا يشجع المواقع على إرسال رسائل غير مرغوب فيها إذا علموا أن إشعاراتها ليست عرضًا من الكل أو لا شيء.