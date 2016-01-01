

تعرف على مواصفات وسعر تابلت هواوي الذي كشفت عنه مؤخرا تعرف على مواصفات وسعر تابلت هواوي الذي كشفت عنه مؤخرا

أعلنت شركة هواوي Huawei، الخميس الماضي، عن حاسوبها اللوحي الجديد “ميت باد 10,8” MatePad 10.8، والذي يتوقع أن تطلق منه إصدارا داعما لشبكات الجيل الخامس 5G قريبا.



ويصدر تابلت هواوي ميت باد 10,8 (MatePad 10.8) بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 10,8 بوصة، ودقة 1600×2560 بيكسل، مع دعم للقلم الإلكتروني “إم-بينسل” M-Pencil، كما يدعم التوصيل بلوحة مفاتيح خارجية.



ويعمل تابلت “ميت باد 10,8” MatePad 10.8 بمعالج “كيرين 990” Kirin 990، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية 64 و128 جيجابايت، والقابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD.

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وبرمجيا، يعمل تابلت هواوي “ميت باد 10,8” MatePad 10.8 بواجهة المستخدم EMUI 10.1 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10، ويزن التابلت 500 جرام تقريبا وسمكه 7,2 مم، وسيتم طرحه في لونين، هما الذهبي والفضي.ويقدم تابلت هواوي MatePad 10.8 كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل، مع 4 مكبرات صوت على الجوانب، والتي تدعم تقنية الصوت “هارمن كاردون” Harman Kardon، وتقنية الصوت “هايستن 6,1” Histen 6.1 من هواوي، مع منفذ لسماعات الأذن، ومنفذ USB-C لشحن التابلت، الذي يعمل ببطارية سعتها 7,500 مللي أمبير ساعة.وسيبدأ شحن تابلت هواوي “ميت باد 10,8” بدءا من منتصف أغسطس الجاري، مع دعم شبكات واي فاي فقط، وذلك بسعر 340 دولارا (5,500 جنيها مصريا تقريبا) لإصدار 6/64 جيجابايت، و400 دولارا (6,400 جنيها مصريا تقريبا) لإصدار 6/128 جيجابايت.