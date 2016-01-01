

الاتصالات تطلق مبادرة لتمكين 20 ألف شاب وشابة للعمل المهني الحُر الاتصالات تطلق مبادرة لتمكين 20 ألف شاب وشابة للعمل المهني الحُر

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر"؛ بهدف تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الالكترونية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي طورتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تكنولوجيًا، على أن يتم دمج المتدربين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالي عدد المتدربين.







يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو اطلاق المبادرات التي تهدف إلى إكساب الشباب المهارات اللازمة لإعدادهم لمهن العمل الحر.

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وتوفر مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" التدريب عبر الإنترنت على مدار شهرين، ويشمل التدريب المهارات الحياتية العامة مثل مهارات التواصل والقيادة؛ وتوفير التوجيه لانتقاء مجالات التدريب المتخصصة؛ والتدريب المهني المتخصص من خلال توفير مسارين الأول يشمل الجانب التقني مثل شبكات الحاسب والبرمجة ونظم التشغيل والأمن السيبراني؛ والمسار الثاني معني بتدريب فني في مجالات التسويق الإليكتروني، وتصميم الجرافيك، وتطوير تطبيقات المحمول وتطوير المواقع الالكترونية والأعمال الإدارية؛ ويختتم التدريب بالتعرف على كيفية الحصول على فرصة عمل متميزة من خلال منصات