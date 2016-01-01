أمريكا تخضع تطبيق «تيك توك» لمراجعة رسمية بسبب مخاوف أمنية

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أمريكا تخضع تطبيق «تيك توك» لمراجعة رسمية بسبب مخاوف أمنية

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الأربعاء، إن "تيك توك"، وهو تطبيق شهير لوسائل التواصل الاجتماعي متخصص في تنسيق مقاطع الفيديو القصيرة، يخضع للمراجعة الرسمية من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (سفيوس).

وطرح وزير الخارجية مايك بومبيو فكرة حظر التطبيق من قبل، لأنه مملوك لشركة صينية، (بايت دانس). وكثفت إدارة ترامب مؤخرا الإجراءات ضد شركات التكنولوجيا الصينية، محذرة من أن هذه الشركات تمثل تهديدا أمنيا.

وقال منوشين للصحفيين إلى جانب الرئيس دونالد ترامب: "تيك توك قيد مراجعة (سفيوس) وسنقدم توصية إلى الرئيس بشأنه الأسبوع الجاري".

وقال ترامب: "ننظر في أمر تيك توك".

وتصر شركة تيك توك على أنها لا تشارك بيانات المستخدمين مع الحكومة الصينية وتؤكد على حسن نواياها المتعلقة بالولايات المتحدة، بمن في ذلك رئيسها التنفيذي وهو مواطن أمريكي وعملياتها الكبيرة في البلاد.

ويتيح تيك توك للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو قصيرة، مع بعض المؤثرات الأساسية والموسيقى غالبا، وأصبح رائجا بصورة متزايدة، خاصة بين الأصغر سنًا.

المصدر: الدستور

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