قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، اليوم الأربعاء، إن "تيك توك"، وهو تطبيق شهير لوسائل التواصل الاجتماعي متخصص في تنسيق مقاطع الفيديو القصيرة، يخضع للمراجعة الرسمية من قبل لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة (سفيوس).
وطرح وزير الخارجية مايك بومبيو فكرة حظر التطبيق من قبل، لأنه مملوك لشركة صينية، (بايت دانس). وكثفت إدارة ترامب مؤخرا الإجراءات ضد شركات التكنولوجيا الصينية، محذرة من أن هذه الشركات تمثل تهديدا أمنيا.
وقال منوشين للصحفيين إلى جانب الرئيس دونالد ترامب: "تيك توك قيد مراجعة (سفيوس) وسنقدم توصية إلى الرئيس بشأنه الأسبوع الجاري".
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التعليقات على أمريكا تخضع تطبيق «تيك توك» لمراجعة رسمية بسبب مخاوف أمنية
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