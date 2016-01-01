هاكرز يستهدفون شركة موردنا الأمريكية التي تطور لقاح كورونا

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هاكرز يستهدفون شركة موردنا الأمريكية التي تطور لقاح كورونا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول أمني أمريكي قوله إن هاكرز مرتبطين بالحكومة الصينية استهدفوا شركة "مودرنا" الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام، لسرقة بيانات هامة حول لقاح كورونا.

وأكدت شركة "مودرنا" لوكالة "رويترز" أنها كانت تتواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أبلغها بوجود "أنشطة استطلاع معلومات" مشبوهة، أجرتها مجموعة قرصنة.

وقال جاي جوردان، المتحدث باسم الشركة: "تبقى مودرنا حذرة للغاية إزاء أي تهديدات سيبرانية... وستستمر في تقييم التهديدات وحماية معلوماتها الثمينة".

المصدر: الدستور

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