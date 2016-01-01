

هل تعرف RTX Voice من إنفيديا؟ إليكم ما نعرفه عن التقنية الصوتية المميزة في بث الفيديو هل تعرف RTX Voice من إنفيديا؟ إليكم ما نعرفه عن التقنية الصوتية المميزة في بث الفيديو

نعرف بغالبيتنا شركة إنفيديا من خلال تقنيات معالجة الرسومات وبطاقات الرسوم المميزة التي تطورها لتمنح اللاعبين والمبدعين أفضل القدرات البصرية، لا سيما مع سلسلة معالجات تتبع الأشعة GeForce RTX التي توفر رسومات أقرب للحقيقة في الألعاب وتتيح سرعة هائلة في معالجة الصور في برامج التصميم والمونتاج والبرمجة، لكن مالا يعرفه الكثيرون هو عملها على تقنيات تسحين الصوت مع تقنية RTX Voice.



ما هي تقنية إنفيديا RTX Voice؟

تُعد تقنية RTX Voice الصوتية أحد المزايا التي تتوفر مع معالجات إنفيديا بمزايا تتبع الأشعة، حيث تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتوفرة في المعالجات لتسحين جودة الصوت وتقليل الضجيج المحيط بالشخص لمساعدته على القيام ببث الألعاب والفيديو، أو حتى عقد مؤتمرات الفيديو وإجراء المحادثات الصوتية بكل وضوح وكأنه في مكان أشبه باستديو.



تقوم التقنية الصوتية من إنفيديا على التخلص من جميع الأصوات في المكان والإبقاء على مصدر الصوت الرئيسي، وبالتالي منحه القدرة للذهاب بلا خوف لتسجيل صوت أو فيديو أو حتى الذهاب في بث مباشر وعقد مؤتمر عبر الإنترنت في مكان مليء بالناس.

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تتوفر تقنية RTX Voice بمراحلها المبكرة مع نسخة بيتا التجريبية، لكنها تقدم مزايا مذهلة رغم ذلك. وترغب الشركة في تحسينها أكثر مع آراء المستخدمين.كيف يمكن الاستفادة من تقنية RTX Voice؟ربما من خلال اسمها يمكننا معرفة حاجتها إلى معالجات تدعم تقنيات تتبع الأشعة، وهو كذلك، حيث تعمل الميزة على الأجهزة التي تحوي معالجات رسومات GeForce RTX أو Quadro RTX مع تحديث 410.18.كما يتوجب على الأجهزة أن تدعم نظام تشغيل ويندوز 10 من مايكروسوفت، وهو ما يبدو طبيعيًا مع وجود معالجات إنفيديا على أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز 10 حتى الآن.هل تعمل على منصة واحدة أم أكثر من منصة؟يمكن الاستفادة من RTX Voice مع العديد من التطبيقات والبرامج من اخلال إضافة الميكروفون والسماعات الافتراضية ضمن نظام التشغيل، وبعدها يمكن الاستفادة منها على قائمة تطبيقات منها:OBS StudioDiscordStreamlabsXSplit BroadcasterXSplit GamecasterTwitch StudioGoogle Chromenet Chatكما يمكن الاستفادة على خدمات وتطبيقات أخرى شهيرة أصبحت رائجة أكثر مؤخرًا مع تفشي وباء كورونا في العالم؛ مثل WebEx، Skype، Zoom، Slack، و Teams، وكذلك Steam Chat.ما هي طريقة البدء والاستفادة من تقنية إنفيديا الصوتية RTX Voice؟تقوم التقنية على إنشاء جهاز ونظام صوتي افتراضي عند تثبيت التطبيق الخاص بها، ليقوم الجهاز بعد ذلك بتنقيح الصوت المحيط والضوضاء في الخلفية وإخراج صوت نقي لبثه على التطبيقات التي يدعمها – وليس نظام التشغيل الكامل.ولبدء العمل، اتبع الخطوات التالية:تحميل التطبيق من هنا.https://developer.nvidia.com/rtx/broadcast_engine/secure/NVIDIA_RTX_Voice.exeتثبيت التطبيق.إعداد صوت RTX عبر:اختيار الميكروفون والسماعة المراد استخدامها.تشغيل ميزة إلغاء الضجيج في الخلفية للميكروفون والسماعة.ضبط التطبيق المراد استخدم الميزة عليه.بما أن هناك عدد كبير من التطبيقات التي تدعمها التقنية، سنقتصر على شرح مثالين منها بالصور وبالمثل يمكن عمل خطوات شبيهة مع باقي التطبيقات؛ وهذان التطبيقات هما OBS Studio و Discord:Discordالذهاب إلى الإعدادات واختيار الصوت والفيديو.اختيار NVIDIA RTX Voice كخيار افتراضي للميكروفون والسماعة.إلغاء ميزة عزل الضجيج في التطبيق للحصول على أفضل مزايا التقنية.OBS Studioالذهاب إلى الإعدادات واختيار الصوت.اختيار NVIDIA RTX Voice كخيار افتراضي للميكروفون والسماعة.OBS Studio - NVIDIA RTX VoiceOBS Studio -إذا كنت من الذين يملكون أجهزة تتمتع بوجود معالجات RTX من إنفيديا وترغب في بدء البث وإجراء المقابلات عبر الإنترنت لكنك تخشى من الضوضاء المحيطة، ربما عليك تحميل التطبيق ومنح هذه التقنية الصوتية المميزة فرصة.