

"تليجرام" تتقدم بشكوى ضد "آبل".. لهذا السبب "تليجرام" تتقدم بشكوى ضد "آبل".. لهذا السبب

تقدمت المؤسسة المسؤولة عن تطبيق "تليجرام" المستخدم من قبل 400 مليون شخص في العالم، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضد "آبل" بشأن انتهاك محتمل من قبل الشركة الأمريكية لقواعد المنافسة.



وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الخميس، أنه تم إرسال الشكوى إلى مرغريت فيستاغر نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن المسائل المتعلقة بالمنافسة في الاتحاد الأوروبي.



وفي الشكوى أشارت "تليجرام" إلى ضرورة أن تسمح "آبل" للمستخدمين بإمكانية تحميل التطبيقات من خارج "Apple Store".

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وفي وقت سابق وجه مؤسس تطبيق "تليجرام"، بافل دوروف، بعض الانتقادات لـ"آبل" وسياستها في التعامل مع المطورين والعملاء.وترتكز انتقادات مؤسس تطبيق "تليجرام" بشأن مسألتين، الأولى حول موضوع أن "مستخدمي أجهزة (آبل) يدفعون تكاليف إضافية للحصول على خدمات التطبيقات والمشتريات الرقمية" بعد شرائهم أجهزة "آبل"، التي هي أغلى بمئات الدولارات من سعر التكلفة الفعلي، على حد تعبير دوروف.والمسألة الثانية مرتبطة بسياسة "آبل" في التعامل مع المطورين والعملاء، تحديدا أن "شركة (آبل) تراقب التطبيقات التي تحتاج إلى السيطرة الكاملة عليها من أجل الحصول على نسبة 30% من مطوريها، كما تحظر على المطورين إخبار مالكي أجهزة آيفون بأن محتويات معينة محظورة بالنسبة لهم بطلب من آبل نفسها".