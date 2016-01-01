

ما هو باي بال وكيفية إنشاء حساب وتحويل الأموال ما هو باي بال وكيفية إنشاء حساب وتحويل الأموال

باي بال (PayPal) خدمة دفع إلكتروني يستخدمها أكثر من ربع مليار شخص حول العالم في دفع الأموال على الإنترنت لما تتميز به من سرعة وسهولة ودعمها في أكثر من 200 دولة حول العالم، فإن كنت تريد أن تضمن استلام تحويلات مالية عبر الإنترنت يجب أن يكون لديك حساب باي بال.



خصائص خدمة باي بال

تقوم خدمة باي بال بدور المحفظة على الإنترنت، فبواسطتها يمكنك:



إرسال الأموال: الشراء من آلاف المواقع التي تقبل الدفع بواسطة باي بال، وهي معظم متاجر التسوق الإلكترونية، إلى جانب إرسال الأموال إلى أشخاص يمتلكون حساب باي بال.

استلام الأموال: استلام التحويلات المالية من قبل آخرين، ولا تحتاج سوى إمدادهم بالبريد الإلكتروني المسجل به حساب باي بال فقط.

سحب الأموال: تحويل الأموال المستلمة في حساب باي بال إلى حسابك البنكي أو بطاقات الائتمان أو الفيزا المدفوعة مقدما.

لكن خصائص باي بال ليست متاحة في جميع الدول التي تدعم باي بال، فمن الدول من يدعم إرسال الأموال فقط، لذا تأكد من موقف دولتك أولا، حتى لا تتفاجئ بعد ذلك من عدم قدرتك على الاستفادة بأحد خواص باي بال، كما أنه وفي بعض الدول الخدمات متاحة لكن عبر بطاقات بنكية معينة.

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متطلبات إنشاء حساب باي بالأن يكون باي بال متاحا في الدولة، ويمكنك معرفة الدول التي تتواجد بها خدمة باي بال من الموقع الرسمي.امتلاك عنوان بريد إلكتروني يعمل.امتلاك رقم هاتف شخصي يعمل.امتلاك حساب بنكي محلي أو بطاقة بنكية، وهذا الطلب يتوقف على على الطريقة المتاحة في الدولة، فقد يكون الخيارين متاحين أو خيار واحد متاح.خطوات إنشاء حساب باي بالتوجه إلى موقع باي بال الرسمي: Paypal.comانقر على كلمة تسجيل الاشتراك أو Sign up أعلى يسار الموقع.اختر نوع الحساب: شخصي أو أعمال، وتأكد من أن علم دولتك يظهر في مربع العلم الصغير أدنى الصفحة.اختر اللغة العربية: من الصفحة التالية لتسهيل عملية التسجيل وفهم الشروط.أدخل البيانات المطلوبة: الدولة والاسم الأول والاسم الأخير وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور.التأشير على أنك لست برنامج روبوت: بالنقر على الصندوق أمام السؤال.استكمال ملء البيانات: حيث يطلب منك إدخال معلومات تاريخ الميلاد والجنسية وعنوان والمدينة والمنطقة والرمز البريدي ورقم الجوال والموافقة على اتفاقية المستخدم وبيان الخصوصية.تأكيد التسجيل: ستصل رسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي أدخلته وبها زر تأكيد عنوان البريد الإلكتروني.تأكيد رقم الهاتف: بعد النقر على رسالة تأكيد البريد الإلكتروني سيتم نقلك إلى صفحة أخرى من أجل تأكيد هويتك كصاحب رقم الهاتف الذي أدخلته، حيث ستصل رسالة فيها 6 أرقام يجب إدخالها في الموقع ثم النقر على زر المتابعة.الربط ببطاقة بنكية: في الخطوات التالية تقوم بإدخال بيانات البطاقة البنكية وتأكيدها، وتشمل البيانات تحديد نوع البطاقة ماستركارد أو فيزا وإدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز CSC والعنوان.تأكيد البطاقة البنكية: حيث سيتم تحويل مبلغ رمزي أثناء يوم أو اثنين من إتمام الخطوات السابقة ويجب أن تدخل رمز سري مكتوب تحت الوصف لتأكيد البطاقة.شاهد أيضاً: طريقة استقبال وإرسال الأموال عبر تطبيق واتسآباستخدام باي بال وتحويل الأموال عبر باي بالعندما تتسوق على الإنترنت وترى رمز باي بال في طرق الدفع الإلكتروني هذا يعني أن الموقع يدعم الدفع عن طريق حساب باي بال، ويمكنك الاختيار يدويا الدفع بواسطة باي بال في بعض المواقع والتطبيقات، وعند تحديد الدفع عبر باي بال يتم تهيتأك لتسجيل الدخول بحساب باي بال وترى تفاصيل عملية الدفع قبل التأكيد الأخير.سحب الأموال بعد تحويلها إلى الحساب البنكييجب أن تكون قد ربطت حساب باي بال أثناء إعداده أو لاحقا بالبطاقة البنكية (حساب بنكي أو بطاقة ذكية) التي تريد سحب الأموال من عليها.من تطبيق باي بال أو صفحة إدارة الحساب على الموقع ستجد خيار رصيد باي بال، وأسفله خيار تحويل مبالغ مالية، الذي يهيأك لتحويل الأموال إلى البطاقات الذكية أو الحساب البنكي، مع العلم أن عملية التحويل قد تستغرق 5 إلى 7 أيام عادة.تحويل الأموال إلى حساب باي بال آخرادخل على خيار إرسال المدفوعات من واجهة موقع وتطبيق باي بال.في الخطوات التالية قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني لحساب باي بال الذي يستلم التحويل، وقم بتحديد مبلغ التحويل بالدولار الأمريكي، وقم بتأكيد العملية.