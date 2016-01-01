

«مارك» يمثل أمام الكونجرس الأمريكي للدفاع عن «فيسبوك» «مارك» يمثل أمام الكونجرس الأمريكي للدفاع عن «فيسبوك»

سيمثل المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربرج، أمام مجلس النواب الأمريكي اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يدافع عن شركته وسياساتها وسط انتقادات من المشرعين.



وقال زوكربرج في إفادته، إن شركته أثبتت نجاحها، حيث "انطلقت من الصفر ووفرت المنتجات التي يراها الناس مفيدة".





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وأشار زوكربرج إلى أن شركته تواجه منافسة من قبل الشركات التكنولوجية الأخرى، سواء الأمريكية أو الأجنبية.ووفقا لوكالة رويترز، سيدافع زوكربرج أيضا عن شراء "فيسبوك" لشركات أخرى، مشيرا إلى أن شركته ساعدت الشركات مثل "واتساب" و"إنستجرام" في النمو.ويلفت مدير "فيسبوك" اهتمام المشرعين إلى تنامي المنافسة مع الشركات الصينية، مشيرا إلى أن الصين "تبني نسخة خاصة بها للإنترنت، مبنية على أفكار مختلفة تماما وتصدر رؤيتها إلى الخارج"، حسب قوله.ويدعو زوكربرج السلطات الأمريكية لاتخاذ إجراءات وتبني مزيد من القوانين لمنع نشر محتويات خبيثة على مواقع التواصل الاجتماعي، والحماية من التدخلات في الانتخابات وانتهاك الخصوصية.ومن المقرر أن يمثل أمام النواب الأمريكيين أيضا ممثلو عن الشركات الكبرى الأخرى مثل "آبل" و"أمازون" و"جوجل" وغيرها.ويأتي ذلك بعد أن أعرب المشرعون الأمريكيون عن شكوكهم بشأن ممارسات "فيسبوك" وطريقة جمع البيانات، معتبرين أنها قد تكون ألحقت أضرارا بمنافسي "فيسبوك" الصغار.