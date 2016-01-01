Galaxy Watch 3 ستدعم إيماءات اليد وميزة إكتشاف السقوط

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صورة الخبر: Galaxy Watch 3 ستدعم إيماءات اليد وميزة إكتشاف السقوط
Galaxy Watch 3 ستدعم إيماءات اليد وميزة إكتشاف السقوط

كما إعتدنا في بعض الأحيان، فقد قام المطورين في منتدى XDA Developers بالغوص في الشفرة المصدرية لتطبيق Galaxy Watch 3 Plugin ووجدوا بعض الأشياء المثيرة للإهتمام حول الساعة نفسها. ولا علاقة لها بالعتاد أو التصميم أو الإطار القابل للدوران، وإنما لها علاقة بإيماءات اليد.

ووفقا للشفرة المصدرية، فإن الساعة الذكية Galaxy Watch 3 ستدعم إيماءات اليد للرد على المكالمة أو رفضها. على سبيل المثال، ستتمكن من إغلاق قبضتك وفتحها للرد على المكالمة، وبما أن الساعة الذكية ستكون مُزودة بميكروفون ومكبر الصوت، فبإمكانك القيام بذلك مباشرة على الساعة. تحريك يديك من ناحية أخرى، سوف يؤدي إلى رفض المكالمة. قد يكون هذا مفيدًا أثناء التمارين الرياضية أو عندما تكون يدك مشغولة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض التعليمات البرمجية التي تلمح إلى قدوم Galaxy Watch 3 مع ميزة إكتشاف السقوط. ما تقوم به هذه الميزة هي أنها تقوم بالإتصال بخدمات الطوارئ أو إحدى جهات الإتصال المختارة مسبقًا في حالة إذا إكتشفت أنك تعرضت للسقوط ولم تقم بالإستجابة لرنين الساعة لمدة دقيقة.

صورة الخبر: Galaxy Watch 3 ستدعم إيماءات اليد وميزة إكتشاف السقوط

المصدر: موقع الكتروني

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