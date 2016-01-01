

طال انتظارها: واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة طال انتظارها: واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة

يستعد تطبيق التراسل الفوري واتساب إلى إطلاق ميزة جديدة ينتظرها مستخدميه في العالم؛ منذ إطلاق التطبيق ذاته لتسهيل مهامهم دون الحاجة لاستخدام جهاز واحد فقط للحساب.



ويواصل القائمون على تطوير تطبيق "واتساب" لإطلاق هذه الميزة المنتظرة التي تسمح باستخدام عدد من الأجهزة للحساب ذاته وفي وقت واحد.



وأفاد القائمون على تطوير التطبيق أن الميزة الجديدة تسمح للحساب الواحد باستخدامه على 4 أجهزة مختلفة وفي الوقت ذاته، نقلاً عن تطبيق WABetaInfo.

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وأشار الموقع المتخصص في أخبار وتحديثات تطبيق التراسل الفوري واتساب إلى أن الميزة الجديدة لازالت قيد التطوير، حيث إنه عندما يتم إتاحتها رسمياً بأن تكون جاهزة للاستخدام، سيكون هناك إشعار إمكانية استخدام الحساب على أجهزة أخرى.ووفق ما ذكره الموقع التقني المتخصص بأنه لم يتم الإعلان عن موعد إطلاق الميزة الجديدة الخاصة بالواتساب.في الصعيد ذاته، كان مطوري تطبيق واتساب- في وقت سابق- يعكفون على العمل لتطوير ميزة أخرى تسمح للمستخدمين بالعثور على رسائل ومحادثات بحسب التاريخ واليوم، كما حذر الموقع التقني بدوره من انتشار نسخة مزيفة من تطبيق واتساب بنفس الاسم والشكل للتطبيق.يأتي هذا التحذير الأخير من قبل الموقع التقني، إلى ما تم كشفه من معلومات أن هناك ملايين الأشخاص في العام يستخدمون النسخة المزورة، الأمر الذي جعلهم يقعون فريسة سهلة للمخترقين والقراصنة، الذين يمكنهم بواسطة هذا التطبيق المزيف التجسس على المستخدمين أو اختراق هواتفهم بشكل كامل، بالإضافة إلى السطو على المعلومات والصور الموجودة على الهاتف.وكان تطبيق واتساب تعرض منذ 10 أيام تقريباً إلى عطل مفاجئ، حيث توقف عن العمل في ذلك الوقت لدى المستخدمين حول العالم، أحال دون التواصل مع الآخرين، حيث أشار المستخدمين إلى أن التطبيق توقف تماماً عن العمل، دون إيضاح أي سبب من قبل إدارة التطبيق.وعاد التطبيق إلى العمل مرى أخرى، إلا أن الشركة لم تعلن أو تصدر أي توضحيات رسمية بشأن توقف تطبيق واتساب عن العمل بشكل مفاجئ.وخلال فترة العطل اشتكى العديد من المستخدمين عدم قدرتهم على التراسل أو إرسال فيديو أو صور إلى الآخرين، كذلك الدخول إلى التطبيق في حد ذاته.