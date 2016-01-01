أعلنت شركة غوغل مؤخرا عن نسختها الأحدث من خدمة Currents التي طورتها لتحل محل +Google.
وتبعا لغوغل فإن المستفيدين من خدمة G Suite التابعة لها سيتمكنون عبر خدمة Currents الجديدة من استعادة محتوى حساباتهم القديمة التي أوقفت مع تجميد +Google.
وستوفر الخدمة الجديدة تبعا لمطوريها فرصة للمستخدمين للتواصل بشكل أكثر سلاسة مقارنة بخدمات غوغل السابقة للتواصل الاجتماعي، كما ستمكن موظفي ومديري الشركات من عرض أفكارهم فيما بينهم بطريقة مميزة وعبر مجموعات يمكنهم إنشاؤها بالطريقة التي تناسبهم.
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التعليقات على غوغل تسهل التواصل ونشر المحتوى بخدمة جديدة
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