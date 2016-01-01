

غوغل تسهل التواصل ونشر المحتوى بخدمة جديدة غوغل تسهل التواصل ونشر المحتوى بخدمة جديدة

أعلنت شركة غوغل مؤخرا عن نسختها الأحدث من خدمة Currents التي طورتها لتحل محل +Google.



وتبعا لغوغل فإن المستفيدين من خدمة G Suite التابعة لها سيتمكنون عبر خدمة Currents الجديدة من استعادة محتوى حساباتهم القديمة التي أوقفت مع تجميد +Google.



وستوفر الخدمة الجديدة تبعا لمطوريها فرصة للمستخدمين للتواصل بشكل أكثر سلاسة مقارنة بخدمات غوغل السابقة للتواصل الاجتماعي، كما ستمكن موظفي ومديري الشركات من عرض أفكارهم فيما بينهم بطريقة مميزة وعبر مجموعات يمكنهم إنشاؤها بالطريقة التي تناسبهم.

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وتوفر الخدمة الجديدة للمستخدمين أيضا العديد من الميزات، مثل مشاركة الروابطـ ومشاركة الصور والمستندات من خدمة Google Drive، كما تدعم ميزة Communities التي تساعد على تشكيل مجموعات للتواصل وخصوصا في مجال العمل.ويمكن عبر هذه الخدمة أيضا الاستفادة من ميزة Tags والتي تساعد في العثور على المواضيع المشتركة بين الأشخاص والتعليق على أفكار هذه المواضيع، كما تتيح للمستخدمين وضع إضافات أو رموز معينة على مشاركات الآخرين.