

ما تفضله تجده في الرئيسية... تحديث شامل في تطبيق "أليكسا" ما تفضله تجده في الرئيسية... تحديث شامل في تطبيق "أليكسا"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن طرح شركة "أمازون" الأمريكية تحديثا شاملا في تطبيقها للمساعدة الشخصية الذكية "أليكسا".



وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن "أليكسا" سيضع أمام المستخدم الميزات الأكثر استخداما له في المقدمة.



كما سيتضمن التحديث شاشة رئيسية جديدة كليا، والتي يمكنها أن تنقل إلى مستخدمه مهارات جديدة أكثر تخصيصا.

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وستحتوي الشاشة الرئيسية الجديدة لتطبيق "أليكسا" على مقترحات جديدة مخصصة بناء على ما يستخدمه ويفضله الشخص.مثلا، إذا كنت تحب تشغيل الموسيقى كثيرا، أو تحب التحكم في أجهزة منزلك الذكية، ستجد تلك الخيارات بارزة على الشاشة الرئيسية.كما طورت "أمازون" مستشعرات التعرف الصوتي على "أليكسا" بحيث يمكن تفعيل التطبيق بمجرد قول "أليكسا" من دون استخدام اليدين.ومن المقرر أن تطرح شركة "أمازون" التحديث بصورة رسمية نهاية شهر أغسطس/آب المقبل عبر أنظمة تشغيل أندرويد وآي أو إس وفاير أو إس.