

Touc-Less يحل مشكلات العدوى باللمس في المطاعم والمتاجر Touc-Less يحل مشكلات العدوى باللمس في المطاعم والمتاجر

عادت المطاعم والمتاجر للعمل، لكن فيروس كوفيد مازال يشكل تهديدا قائما، وهو مايدفع الجميع لاتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من فرص العدوى.



الشركة المصرية الناشئة تاتش لس Touch-less تحاول أن تجد حلا مستداما لتقليل مخاطر العدوى من لمس الأسطح، والعملات الورقية، وذلك من خلال تطبيق صالح للاستخدام في المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة وغيرها.



“الجائحة تسببت في العديد من الشكوك للشركات المختلفة، والجميع يحاول التأقلم مع الظروف الجديدة، والكل مطلوب منه أن يؤدي دوره لضمان مستقبل أكثر أمنا بعد كوفيد-١٩”، والحديث لمصطفى مدحت، مؤسس تاتش لس.

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ويشرح مدحت أن الشركة تقدم خدمة الـQR Code طبقا لاحتياجات الشركات المختلفة، وهي التقنية التي ازدادت شعبية خلال فترة الوباء، كحل سهل للاستغناء عن الورق.واستطاع مدحت، الذي يملك متاجر تريدلاين Tradeline لبيع منتجات آبل، أن يجذب إلى تطبيقه ٥٥ مطعما في القاهرة وبيروت ودبي خلال أسبوعين فقط من انطلاق التطبيق.ويأمل مدحت أن يساهم في خلق بيئة متكاملة لاتحتاج إلى اللمس إطلاقا لشراء أي خدمة أو منتج في المستقبل القريب. ولتحقيق ذلك، فهو يخطط أن ينشر QR Code في المحلات والمتاجر، يقود المستخدمين لتنزيل تطبيقه بشكل فوري، ثم استخدامهه لتنفيذ مشترياتهم المختلفة.أما المطاعم، فيضع أصحابها صورة الكود على طاولاتهم، حتى يتمكن الزبائن من تنزيل التطبيق واستخدامه للإطلاع على قائمة الطعام، وحسابات المطعم على وسائل التواصل الاجتماعي.تدفع المتاجر ألف جنيه شهريا مقابل الخدمة، ويحصلون في المقابل أيضا على تحليل للبيانات يطلعهم على عدد مستخدميهم، وغيرها من المعلومات الهامة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة. ورغم سعر الخدمة الرخيص نسبيا، فإن السوق الأكبر للتطبيق قد يتواجد في الإمارات، حيث تصل نسبة مستخدمي الهواتف الذكي إلى ٩١٪، مقارنة بأقل من ٣٠٪ في مصر.