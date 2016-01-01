

«مايكروسوفت» تعالج مشكلات «ويندوز» بتحديث طارئ «مايكروسوفت» تعالج مشكلات «ويندوز» بتحديث طارئ

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار تحديث جديد لبعض أنظمة "ويندوز-10" لمعالجة مشكلات يعاني منها المستخدمون في تلك الأنظمة.



ويحمل التحديث الجديد، العديد من التعديلات التقنية التي تعالج مشكلات جعلت ملفات Excel وFile Explorer غير قابلة للاستخدام بعض الأحيان في بعض أنظمة ويندوز.



ووفقاً لـ"ixbt" كما يعالج هذا التحديث المشكلات التي كان يعاني منها بعض مستخدمي الحواسب والتي كانت تتسبب بعدم تعرف نظام التشغيل على الكاميرا أثناء استعمال ميزة Windows Hello، والمشكلات التي كانت تعيق اتصال هذا النوع من الأجهزة بالإنترنت عبر أجهزة المودم المخصصة لشبكات LTE.

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وسيحل أيضا المشكلات التي كانت تتعلق بالأجهزة التي تعمل مع معالجات ARM64، ومشكلة Microsoft Edge IE عند فتح المستندات من موقع SharePoint.وأشارت مايكروسوفت إلى أن تحديثها الجديد يستهدف بشكل أساسي إصدار 1909 من أنظمة "ويندوز-10"، والذي أطلق في ديسمبر الفائت، وإصداري 1809 و1903 من هذه الأنظمة.