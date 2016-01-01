أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار تحديث جديد لبعض أنظمة "ويندوز-10" لمعالجة مشكلات يعاني منها المستخدمون في تلك الأنظمة.
ويحمل التحديث الجديد، العديد من التعديلات التقنية التي تعالج مشكلات جعلت ملفات Excel وFile Explorer غير قابلة للاستخدام بعض الأحيان في بعض أنظمة ويندوز.
ووفقاً لـ"ixbt" كما يعالج هذا التحديث المشكلات التي كان يعاني منها بعض مستخدمي الحواسب والتي كانت تتسبب بعدم تعرف نظام التشغيل على الكاميرا أثناء استعمال ميزة Windows Hello، والمشكلات التي كانت تعيق اتصال هذا النوع من الأجهزة بالإنترنت عبر أجهزة المودم المخصصة لشبكات LTE.
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التعليقات على «مايكروسوفت» تعالج مشكلات «ويندوز» بتحديث طارئ
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