

الكل يريد TikTok.. هل ستتخلى ByteDance عن البيضة التي تبيض ذهبًا الكل يريد TikTok.. هل ستتخلى ByteDance عن البيضة التي تبيض ذهبًا

تريد الشركات الرأسمالية المغامرة وشراء غالبية TikTok من الشركة الصينية الأم بايت دانس، وهو لا يعني أنه يجب بيع ByteDance.







قال TikTok، تطبيق الفيديو القصير الذي يحظى بشعبية كبيرة، في وقت سابق من هذا الشهر إنه يقيم التغييرات في هيكل الشركة في أعمال TikTok، وتشمل السيناريوهات قيد المناقشة إنشاء مجلس إدارة مستقل واختيار مقر مستقل وبيع حصة الشركة لرأس المال الاستثماري أو شركات الأسهم الخاصة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

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تستكشف ByteDance خياراتها بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق من هذا الشهر إنه ينظر في حظر TikTok والتطبيقات الصينية الأخرى لأسباب أمنية، ومن المتوقع أن تعلن TikTok عن خططها في الأسابيع المقبلة.تشعر الحكومة الأمريكية بالقلق من أن الحكومة الصينية يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدم التي جمعتها TikTok، وحظر البنتاجون TikTok من الأجهزة المحمولة التي تصدرها الحكومة في يناير.في 20 يوليو، حذو مجلس النوابالأمريكي حذوه، وحثت حملة دونالد ترامب الرئاسية الناس على التوقيع على عريضة تحظر TikTok مع عرض الإعلانات على Facebook و Instagram التابع لها.يستعد Facebook أيضًا لإطلاق منافسه تيك توك، nstagram Reels، وشكك الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج علانية في علاقة TikTok بالحكومة الصينية بشأن قضايا الرقابة.قال زوكربيرج: "في حين أن المتظاهرين والناشطين يستخدمون خدماتنا، مثل WhatsApp، في كل مكان بسبب التشفير القوي وحماية الخصوصية، على TikTok، التطبيق الصيني الذي ينمو بسرعة حول العالم، فإن ذكر هذه الاحتجاجات يخضع للرقابة، حتى في الولايات المتحدة، إنه أحد أسباب عدم تشغيل Facebook أو Instagram أو خدماتنا الأخرى في الصين".كما حظرت الهند TikTok، وانسحبت الشركة من هونج كونج.أفادت "ذا إنفورميشن" في وقت سابق من هذا الأسبوع أن هذا التلاقيبين الأحداث، التهديدات التنافسية والحظر المحتمل في جميع أنحاء العالم وعدم اليقين بين مستخدميها، قاد مجموعة من المساهمين الحاليين في ByteDance لمناقشة شراء حصة أغلبية في الشركة.أفادت المعلومات عن التقييمات الحالية المتوقعة لـ TikTok بين 25 مليار دولار و 40 مليار دولار، وأشارت بلومبرج إلى أن مؤسس ByteDance Zhang Yiming دفع هذه الفكرة حتى الآن، نظرًا لرغبته في الحفاظ على سيطرته على الشركة.قد يساعد بيع TikTok الآن ByteDance على تجنب المسار الخطير إلى الأمام، ولكن من المحتمل أيضًا أن تكلف ByteDance أرباحًا مستقبلية هائلة.من الواضح أنه من المستحيل التنبؤ بمكاسب القيمة المستقبلية، لكن TikTok، التي عينت مؤخرًا رئيس Disney + السابق Kevin Mayer في منصب الرئيس التنفيذي لها، وضعت نفسها في موقف لتكون محبوبة في وول ستريت إذا أصبحت شركة تداول عام.ليس هناك شك في أن أصحاب رأس المال الاستثماري يرغبون في الحصول على أكبر عدد ممكن من أسهم TikTok، بالنظر إلى الاتجاه الصعودي.ألمح TikTok إلى هذه الرغبة في بيان يشير إلى أن المضاربة حول بيع حصة أغلبية لشركات رأس المال الاستثماري قد تكون أكثر تمنيًا من الشركات الرأسمالية من الواقع.