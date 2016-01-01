في إطار تحسين شركة جوجل لخدماتها وجعلها آمنة لجميع المستخدمين، أعلنت الشركة اليوم عن وضعها إجراءات أمان جديدة لخدماتها Google Chat و Google Meet و Gmail “جيميل” التي بدورها ستحمي المستخدمين من مرسلي البريد العشوائي ومن الحسابات الوهمية وأكثر، وقد أشارت الشركة هنا، أن هذه الإجراءات ستكون أولًا متاحة لمستخدمي G Suite ولاحقًا الجميع.
وبشكل أكثر تفصيلًا، ستحصل خدمة جيميل على ميزة إظهار اللوجو الخاص بالمكان التي توجد فيه صورة المرسل، وهذا اللوجو سيكون شارة تحقق للقول أن الرسالة قد وردت من النطاق المُوقَّع، بالتالي مكافحة المحتالين الذين يرسلون رسائل البريد الإلكتروني ذات النطاقات المزورة.
أما على كلٍ من خدمة Chat و Meet، فقد عززت الشركة الحماية من خلال التقاط بعض صيغ الرسائل كرسائل غير مرغوب فيها وإيداعها، وسيتم فحص الروابط في الوقت الحالي بحثًا عن مخاطر التصيد الاحتيالي، وقريبًا، سيُمكِن الإبلاغ عن غرف الدردشة بالكامل إذا اعتقد المستخدمون أن نشاطًا مريبًا يحدث فيها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جوجل تقدّم أدوات أمان جديدة لخدماتها Chat و Meet و Gmail
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق