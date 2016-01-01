جوجل تقدّم أدوات أمان جديدة لخدماتها Chat و Meet و Gmail

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جوجل تقدّم أدوات أمان جديدة لخدماتها Chat و Meet و Gmail

في إطار تحسين شركة جوجل لخدماتها وجعلها آمنة لجميع المستخدمين، أعلنت الشركة اليوم عن وضعها إجراءات أمان جديدة لخدماتها Google Chat و Google Meet و Gmail “جيميل” التي بدورها ستحمي المستخدمين من مرسلي البريد العشوائي ومن الحسابات الوهمية وأكثر، وقد أشارت الشركة هنا، أن هذه الإجراءات ستكون أولًا متاحة لمستخدمي G Suite ولاحقًا الجميع.

وبشكل أكثر تفصيلًا، ستحصل خدمة جيميل على ميزة إظهار اللوجو الخاص بالمكان التي توجد فيه صورة المرسل، وهذا اللوجو سيكون شارة تحقق للقول أن الرسالة قد وردت من النطاق المُوقَّع، بالتالي مكافحة المحتالين الذين يرسلون رسائل البريد الإلكتروني ذات النطاقات المزورة.

أما على كلٍ من خدمة Chat و Meet، فقد عززت الشركة الحماية من خلال التقاط بعض صيغ الرسائل كرسائل غير مرغوب فيها وإيداعها، وسيتم فحص الروابط في الوقت الحالي بحثًا عن مخاطر التصيد الاحتيالي، وقريبًا، سيُمكِن الإبلاغ عن غرف الدردشة بالكامل إذا اعتقد المستخدمون أن نشاطًا مريبًا يحدث فيها.

وبالنسبة لجانب المحادثات المرئية، لن يتمكن أي شخص تم منعه من الوصول إلى غرفة عدة مرات أو تم إخراجه من غرفة واحدة من الدخول إليها مع تدخل مشرف الغرفة، وسيحصل مشرفو غرفة الاجتماعات أيضًا على أقفال أمان تحد من كيفية انضمام المستخدم إلى غرفة وما يمكن للمشارك القيام به في الغرفة.

أخيرًا، من الجيد أن نرى هذه التدابير الأمنية من جوجل، حيث بأيامنا هذه يحتل الأمن مكان الصدارة، ولما انتجته جائحة كورونا عافانا الله منها جميعًا من تأثيرات أبرزها البقاء والعمل في المنزل “عن بعد”.

المصدر: عالم التقنية

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