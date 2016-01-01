مايكروسوفت تعالج مشكلات ويندوز بتحديث طارئ

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مايكروسوفت تعالج مشكلات ويندوز بتحديث طارئ

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إصدار تحديث جديد لبعض أنظمة "ويندوز-10" لمعالجة مشكلات يعاني منها المستخدمون في تلك الأنظمة.

وتبعا لمايكروسوفت فإن التحديث الجديد حمل معه العديد من التعديلات التقنية التي تعالج مشكلات جعلت ملفات Excel وFile Explorer غير قابلة للاستخدام بعض الأحيان في بعض أنظمة ويندوز.

كما يعالج هذا التحديث المشكلات التي كان يعاني منها بعض مستخدمي الحواسب والتي كانت تتسبب بعدم تعرف نظام التشغيل على الكاميرا أثناء استعمال ميزة Windows Hello، والمشكلات التي كانت تعيق اتصال هذا النوع من الأجهزة بالإنترنت عبر أجهزة المودم المخصصة لشبكات LTE.

وسيحل أيضا المشكلات التي كانت تتعلق بالأجهزة التي تعمل مع معالجات ARM64، ومشكلة Microsoft Edge IE عند فتح المستندات من موقع SharePoint.

وأشارت مايكروسوفت إلى أن تحديثها الجديد يستهدف بشكل أساسي إصدار 1909 من أنظمة "ويندوز-10"، والذي أطلق في ديسمبر الفائت، وإصداري 1809 و1903 من هذه الأنظمة.

وللحصول على التحديث يجب على أصحاب أنظمة ويندوز بنسخها المذكورة أن يتوجهوا إلى قائمة الإعدادات في حواسبهم، وبعدها الضغط على خيار Update & Security، ومن ثم Windows Update، وأخيرا خيار Download، وبعد التحميل سيقوم الحاسب بعملية إعادة الإقلاع ليعمل بعدها بالنسخة الجديدة من النظام.

المصدر: روسيا اليوم

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