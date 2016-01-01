

Nvidia قد تعود بقوة إلى سوق المعالجات من بوابة ARM Nvidia قد تعود بقوة إلى سوق المعالجات من بوابة ARM

خلال الأيام الأولى للهواتف الذكية قبل أن تُهيمن شركة كوالكوم على المشهد، كانت شركات مثل Nvidia و Texas Instruments تصنع المعالجات الخاصة بها للأجهزة المحمولة. في حين أن شركة Nvidia تصنع نوعًا ما المعالجات لأجهزة معينة مثل أجهزة Nvidia Shield و Nintendo Switch، فمن الآمن القول بأنها ليست سائدة مقارنة بمعالجات كوالكوم.



ومع ذلك، يبدو أنه من شأن ذلك يتغير في المستقبل لأنه وفقا لتقرير جديد من وكالة الأنباء Bloomberg، فيبدو أن شركة Nvidia مهتمة بشراء شركة ARM من شركة SoftBank. في حال لم تسمع عن ذلك من قبل، فإن شركة SoftBank تُفكر في بيع شركة ARM Holdings. كان من الواضح أن إستحواذ آبل على شركة ARM سيكون له معنى كبير، وخاصة مع الإعتماد المتزايد لشركة آبل على المعالجات الخاصة بها في مختلف منتجاتها.



يقول التقرير الجديد الصادر من Bloomberg أن Nvidia هي واحدة من الشركات المهتمة ويُقال أنها تواصلت مع شركة ARM بشأن صفقة محتملة. الآن، هذا لا يؤكد أن شركة Nvidia ستشتري ARM نظرًا لأن هذه الأخيرة تحتاج إلى قبول العرض، ولا يذكر التقرير ما إذا كانت ARM مهتمة.

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إذا تمكنت Nvidia من الإستحواذ على شركة ARM، فقد تكون صفقة كبيرة للشركة لأنه على الرغم من قيام كوالكوم وآبل وسامسونج وHuawei وميدياتك بتصنيع المعالجات الخاصة بها، إلا أنها لا تزال ترخص التكنولوجيا الأساسية من ARM. إن القدرة على جني رسوم الترخيص هذه من هذه الشركات سيكون بمثابة تعزيز كبير لإيرادات Nvidia، الأمر الذي يمكن أن يساعدها أيضًا على حصد عائدات أكبر من سوق معالجات الأجهزة المحمولة.