بريد Gmail سيُصبح أكثر أمانًا قريبًا مع شعارات العلامات التجارية المصادق عليها

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صورة الخبر: بريد Gmail سيُصبح أكثر أمانًا قريبًا مع شعارات العلامات التجارية المصادق عليها
بريد Gmail سيُصبح أكثر أمانًا قريبًا مع شعارات العلامات التجارية المصادق عليها

في الغالب، تقوم شركة جوجل بعمل جيد في غربلة الرسائل الإلكترونية من خلال تحديد الرسائل المزعجة والإحتيالية وفصلها عن الرسائل الإلكترونية العادية. ومع ذلك، هذا لا يعني بأنه لا يمكن تحسين نظام الفلترة، وهذا هو السبب في أن شركة جوجل ستبدأ قريبًا في إختبار السماح للشركات التجارية بالمصادقة على الرسائل الإلكترونية الخاصة بها بشكل أفضل من خلال وضع شعاراتها داخل Gmail.

هذا يعني أنه في المستقبل، إذا كنت ستتلقى رسالة إلكترونية من شركة مثل بنك أو شركة إعلامية وتريد التأكد من أنها هي بالفعل وليست جهة أخرى تحاول إنتحال شخصيتها، فإن هذه الشعارات ستعمل نوعًا ما مثل شارة التحقق.

ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” يسعدنا اليوم الإعلان عن الإصدار التجريبي لمعيار آخر عملنا عليه : مؤشرات العلامات التجارية لتحديد الرسائل ( BIMI ). سيمكن الإصدار التجريبي من BIMI الشركات، والتي تقوم بتأكيد هوية رسائلها الإلكترونية بإستخدام DMARC، من التحقق من ملكية شعارات الشركة ونقلها بأمان إلى جوجل. بمجرد إجتياز الرسائل الإلكترونية المصادق عليها جميع فحوصات مكافحة إساءة الإستخدام الأخرى، ستبدأ Gmail في عرض الشعار في نافذة الصور الشخصية الموجودة داخل واجهة مستخدم Gmail “.

بطبيعة الحال، هذا لا يعني أنه يمكنك الإسترخاء والشعور بالآمان، ولكن إذا كان هناك شيء، فهو أن هذه الخطوة الجديدة من جوجل ستوفر بعض الشعور بالإطمئنان إلى أن الرسالة الإلكترونية التي تتلقاها هي في الواقع من الشركة التي تدعي أنها أرسلتها إليك بالفعل.

المصدر: موقع الكترونى

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