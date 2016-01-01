

واتساب يطلق ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها واتساب يطلق ميزة جديدة لمستخدمي أندرويد.. تعرف عليها

أصدر تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp، حدثًا تجريبيًا جديدًا لنظام التشغيل أندرويد، والذي يجلب ميزتين متوقعتين، وضع البحث المتقدم ودعم الأجهزة المتعددة.



وبحسب ما ذكره موقع "gadgets 360"، يعمل تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، على إضافة دعما جديدا لاستخدام خدمة واتساب على أجهزة متعددة، وأظهرت النسخة التجريبية بيتا للتطبيق على متجر جوجل بلاي هذه الميزة بالرغم من عدم صدور أي إعلان رسمي بعد.



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ووفقًا لتقرير موقع WAbetainfo، المتخصص في رصد ميزات واتساب الجديدة، فإن أحدث إصدار تجريبي من تطبيق التراسل الأشهر، ويحمل الإصدار رقم v2.20.196.8، يكشف عن بعض الميزات الجديدة التي قد يعمل عليها تطبيق المراسلة الاجتماعية، حيث تظهر لقطات الشاشة أن واتساب يصمم واجهة للمستخدم ليتمكن من إدارة جميع الأجهزة المتعددة التي يعمل عليها التطبيق.قد يطلق عليه واتساب اسم "الأجهزة المرتبطة" على الميزة الجديدة، وتوضح لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها بواسطة موقع WAbetainfo، أن خيار الأجهزة المرتبطة سيكون متاحا في قائمة الإعدادات، بحيث عندما تنقر على خيار Linked Devices سترى الأجهزة المرتبطة بحسابك والمدة الزمنية التي استغرقتها، كما سيحصل المستخدم على خيار لتسجيل خروج أحد الأجهزة أو ربط جهاز جديد.وستتيح ميزة "الأجهزة المترتبطة"، استخدام حساب واتساب واحد على أجهزة متعددة، حيث تسمح بتسجيل الدخول على أربعة أجهزة مختلفة باستخدام حساب واحد، هذا يعني أنه يمكنك استخدام واتساب على جهاز الكمبيوتر والهاتف الذكي في نفس الوقت دون الحاجة إلى البقاء متصلا بالإنترنت لتشغيل حسابك على سطح المكتب.