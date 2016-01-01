جوجل تطلق تطبيقها Shoploop الشبيه بتطبيق تيك توك ولكن للتسوّق

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صورة الخبر: جوجل تطلق تطبيقها Shoploop الشبيه بتطبيق تيك توك ولكن للتسوّق
جوجل تطلق تطبيقها Shoploop الشبيه بتطبيق تيك توك ولكن للتسوّق

أعلنت شركة جوجل وتحديدًا فريق عملها Area 120 عن تطبيق جديد حمل اسم Shoploop ، وكما يوحي الاسم فهو عبارة عن منصة تسوّق فيديو تعرض مراجعات قصيرة للمنتجات من منشئي المحتوى والعلامات التجارية في مقاطع فيديو قصيرة كحد أقصى 90 ثانية، ليكون على الأقل كخلاصة انستجرام أو تيك توك.

من ناحيته، يُركّز تطبيق جوجل حاليًا على أشياء مثل المكياج والعناية بالبشرة، ومع ذلك فهناك تخطيط للتوسع في المزيد من أنواع المنتجات في المستقبل، بما في ذلك الملابس والمجوهرات والإلكترونيات والمزيد.

بدوره أيضًا، تطبيق Shoploop متاح حاليًا على الهواتف المحمولة كصفحة على الويب، على أن يمنح مستخدميه خلاصة رأسية لمقاطع الفيديو المسجلة، مع روابط دقيقة تشير إلى مكان شراء الأشياء التي يتم عرضها، على أن يتم فصل فئات المنتجات بعلامات تبويب في أعلى الصفحة، كذلك يمكنك الإعجاب ومشاركة وحفظ مقاطع الفيديو.

لم ننتهي بعد، حيث باختصار يحتوي التطبيق على معظم الميزات الاجتماعية التي تتوقعها، وسيمتلك منشئو مقاطع الفيديو أيضًا صفحة ملف شخصي، يمكن للمستخدمين متابعتهم لمواكبة كل جديد وعرض مقاطع الفيديو السابقة وأكثر مثلما الحال مع تيك توك.

أخيرًا، يمكن من هذه اللحظة للأطراف المهتمة والعلامات التجارية التقدم بطلب للحصول على قنواتهم الخاصة، كما وهناك إصدار على الحاسوب قيد العمل عليه، وكما أشرنا ستتمكن حاليًا من زيارة Shoploop عبر متصفّح الويب على هاتفك الذكي.

المصدر: عالم التقنيه

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