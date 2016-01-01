كريم يدمج عنوان3كلمات لتسهيل العثور على المواقع في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة كريم عن شراكة مع عنوان3كلمات (what3words)، وهي شركة لتقنية المواقع توّفر نظام عنونة دقيق من شأنه تحسين تجربة الانطلاق والوصول لكل من العملاء وقادة المركبات (الكباتن). وستتيح هذه الشراكة لعملاء كريم في المملكة العربية السعودية إدخال عنوان مكوّن من 3 كلمات لموقعهم داخل التطبيق، مما يعني عدم اضطرارهم إلى إدخال عنوان تقليدي طويل أو معقد بعد الآن، فلن يحتاجوا سوى ثلاث كلمات للوصول إلى الموقع الذي يريدونه بالضبط.
يقسم نظام عنوان3كلمات (what3words) كل العالم إلى شبكة من المربعات مساحتها 3 م × 3 م، ويعطي لكل مربع عنوان من 3 كلمات. وعلى سبيل المثال، إذا كنت تزور المكتب الرئيسي لشركة كريم بالرياض، يمكنك ببساطة كتابة إيجاد الثلاث كلمات الخاصة بالمكتب وكتابة ذلك بالتطبيق بدلًا من عنوان 2869 طريق الدمام الفرعي، الشهداء، الرياض 8142 13241، المملكة العربية السعودية الذي يشير إلى المبنى، وكذلك يمكنك حفظ المواقع المهمة لك بتطبيق كريم، كموقع المنزل والعمل والنادي ومطعمك المفضل.
وتعليقًا على هذه الشراكة، يقول كريس شيلدريك، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة عنوان3كلمات: “ستؤدي الشراكة مع عنوان3كلمات إلى جعل التجربة أكثر سلاسة، إذ يتأكد الركّاب من دقة نقطة الانطلاق أو الوصول، دون الحاجة إلى إضافة توجيهات مفصّلة.”
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