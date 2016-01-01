

تقرير: أكثر من نصف سكان الأرض يستخدمون الشبكات الاجتماعية تقرير: أكثر من نصف سكان الأرض يستخدمون الشبكات الاجتماعية

رقم قياسي جديد تحققه الشبكات الاجتماعية ، حيث بلغ عدد مستخدميها أكثر من أولئك الذين يفضلون الابتعاد عنها.



كشف التقرير المفصّل الشهير الذي تصدره Hootsuite عن حالة الانترنت حول العالم أن هناك 3.96 مليار مستخدم يدخل إلى الشبكات الاجتماعية بشكل نشط، يشكّل هذا الرقم 51% من سكان الكوكب.



بهذا تكون الشبكات قد حققت نمو سنوي في عدد مستخدميها بنحو 10.5% أي أضافت 367 مليون مستخدم جديد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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هذا يعني أن هناك مليون شخص جديد يبدأ باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي يومياً ولأول مرة في حياته.وليس من المستغرب أن غالبية هؤلاء المستخدمين يدخلون للشبكات الاجتماعية عبر هواتفهم الذكية، حيث بلغ عدد مستخدمي هذه الشبكات من خلال الهواتف 3.91 مليار مستخدم.بالرغم من هذه الأرقام المبشرة، إلا أنه مازال هناك العديد من الفرص حول العالم لاسيما في المنطقة العربية حيث أن غرب آسيا لديها معدل تواجد على الشبكات الاجتماعية بنحو 75%، وتنخفض النسبة أكثر في شمال أفريقيا لتصل إلى 57%.وتواصل فيس بوك صدارتها على باقي الشبكات حيث لديها 2.6 مليار مستخدم، وهناك 2 مليار مستخدم لتطبيقاتها الأخرى مسنجر وواتساب، وهناك 1.08 مليار مستخدم لانستجرام.وفي المركز الثاني كانت يوتيوب بملياري مستخدم نشط. كما سيطرت شبكات التواصل الخاصة بالصين على مراكز متاخرة ضمن العشرة الأوائل بعد تيك توك التي لديها 800 مليون مستخدم.