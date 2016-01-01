

زين السعودية تتربع على قمة أسرع إنترنت منزلي في المملكة زين السعودية تتربع على قمة أسرع إنترنت منزلي في المملكة

هل تساءلت يومًا عن أسرع خدمة إنترنت منزلي في المملكة العربية السعودية وتسعى للحصول عليها؟ إذا كان هذا ما تبحث عنه، فقد أعلنت شركة Ookla العالمية وصاحبة موقع قياس سرعة الإنترنت الشهير Speedtest عن فوز شركة زين بجائزة أسرع خدمة إنترنت منزلي في المملكة.



بهذا الإنجاز، فإن شركة زين أصبحت تمثل الحل الأنسب للباحثين عن إنترنت منزلي بسرعات عالية ومريحة في المملكة العربية السعودية.



ويأتي إنجاز الشركة بفضل الاستثمار المتواصل في شبكات الجيل الخامس، ما ساهم في تطويرها أكبر شبكة للجيل الخامس 5G في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، ورابع أكبر شبكة على مستوى العالم، وذلك بتغطيتها 30 مدينة سعودية.

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يقوم موقع Speedtest عبر تقنية اختبار الأداء Speed Score بقياس سرعات الإنترنت في مختلف البلدان حول العالم، ومن ثم يمنح جوائز لأبرز مزودي خدمات الإنترنت في تلك البلدان بعد الملايين من الاختبارات التي يجريها لقياس استهلاك عملاء جميع الشبكات في كل بلد على حدة. وقد أثمرت اختبارات الأداء تربع زين على قمة أسرع إنترنت منزلي في المملكة.أسبقية متواصلة من زينكانت زين السعودية من أوائل الشركات في العالم التي تبنت تقنيات الجيل الخامس سعيًا منها لتوفير أفضل الابتكارات العالمية للعملاء في المملكة، والآن أصبحت توفر لهم أسرع خدمة إنترنت منزلي استمرارًا لرؤيتها المعتادة.كما أصبحت مؤخرًا سباقة في دعم خدمة الشريحة الإلكترونية المدمجة eSIM لتتيح للعملاء معها إمكانية الحصول على أرقام جديدة دون عناء، فضلًا عن تشغيل عدة أرقام على نفس الهاتف وتخصيصها بالطريقة التي يفضلونها ودعمها تقنية الجيل الخامس بالكامل.