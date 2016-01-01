

لينكدإن تسرح 6% من موظفيها بسبب تأثرها بجائحة كورونا ! لينكدإن تسرح 6% من موظفيها بسبب تأثرها بجائحة كورونا !

أعلنت شبكة الأعمال لينكدإن التابعة لعملاق البرمجة مايكروسوفت عن خطتها لتسريح 6% من إجمالي كادرها العامل لأسباب تتعلق بجائحة كورونا وأثارها المنعكسة على سوق العمل في العالم ككل.



وستقوم المنصة بالتخلي عن 960 موظفاً عامل في قطاع المبيعات العالمي وفريق تأطير المواهب، وجاء تعليق المدير التنفيذي لشبكة الأعمال Ryan Roslansky بأن لينكدإن ليست محصنة ضد التبعيات الناتجة عن الجائحة العالمية.



وعبر رسالة بريد الكتروني موجهة لموظفيه قال Roslansky أن تأثير كوفيد-19 على سوق التوظيف مستمر سواء على نطاق حلول الأعمال التي توفرها المنصة أو على الشركة ككل.

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موضحاً أن هنالك أدواراً وظيفية لم تعد لها حاجة في وقت تتكيف فيه الشركة مع قلة الطلب على التوظيف الداخلي وكذلك على نطاق منتجات المواهب العالمي؛ مشيراً إلى أن خطة التسريح الحالية هي الوحيدة على الطاولة.بالإضافة لما سبق يوجد هنالك بعض العوامل الأخرى التي لعبت دوراً في قرار الشركة الحالي؛ منها خطة الدمج التي تطبقها بين منظومتها التعليمية “Learning Management System” وحلول المواهب لسلك الأعمال “Talent Solutions” وهذا في سبيل تجنب مضاعفة التكلفة المبنية على تكرار المناصب والأداوت التنظيمية في كل منهما عبر الاكنتفاء بفريق واحد يقوم بكلتا الوظيفتين.أما بالنسبة للموظفين المسرحين بسبب تأثيرات كورونا فسيتمكنوا من الاحتفاظ بأجهزتهم التي وفرتها لهم المنصة خلال فترة العمل مع مكافئة نهاية خدمة وتأمين صحي لمدة عام لمن هم من داخل الولايات المتحدة وسنة أشهر لمن هم من خارجها بالإضافة للمساعدة في تحصلهم على وظيفة جديدة.