

تعرف على موعد طرح جوجل لميزة نقل الملفات المنافسة لـAirdrop تعرف على موعد طرح جوجل لميزة نقل الملفات المنافسة لـAirdrop

يبدو أن جوجل تقترب من المراحل النهائية لاختبار ميزة مشاركة الملفات الشبيهة بـ AirDrop ، فبدءًا من شهر أغسطس يمكن لجميع مستخدمى أندرويد الحاليين الذين يستخدمون أندرويد 6 والإصدارات الأحدث، الحصول على دعم للميزة بسلاسة.



ويتماشى الحد الأدنى لمتطلبات إصدار نظام التشغيل مع ما شاركته جوجل سابقًا فيما يتعلق باختبار ميزة “المشاركة القريبة” Nearby Share المستمر، إذ يتم إجراء الاختبار على بعض الأجهزة المؤهلة ويتطلب ببساطة الاشتراك فى الإصدار التجريبى من خدمات جوجل بلاى، نظرًا لأن ميزة “المشاركة القريبة” هى جزء من هذا الإطار، فمن المنطقى تمامًا أن يتلقى جميع مستخدمى أندرويد 6 الحاليين والإصدارات الأحدث الميزة كحزمة تحديث متجر Play.



ويبدو أن جوجل تخطط لتقديم الدعم لميزة المشاركة السريعة الجديدة الخاصة بها إلى الأنظمة الأساسية الأخرى أيضًا، بما فى ذلك Windows و ChromeOS و macOS و Linux. فى الواقع تمت بالفعل إضافة إصدار مبكر من الميزة إلى Linux.

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وإذا لم تكن على دراية بميزة المشاركة القريبة فهى حل بسيط وسلس لمشاركة الملفات، شبيبه بالميزة التى يستمتع به مستخدمو Apple منذ سنوات مع AirDrop ، وسيتم التحكم فى أذونات ورؤية المشاركة القريبة من خلال قائمة الإعدادات وترتبط ارتباطًا وثيقًا بقائمة جهات اتصال هاتفك.الفرضية الرئيسية هى أنه طالما كان لديك شخص معين كجهة اتصال وأحد أجهزته قريبة بما فيه الكفاية، فإن إرسال واستقبال الملفات لن يحتاج سوى ضغطة زر واحدة دون الحاجة إلى اتصال Bluetooth أو Wi-Fi Direct.وستبدو الميزة تمامًا مثل AirDrop ، إذ ستعتمد على كل من Bluetooth و Wi-Fi، مع قيام الأول بإنشاء الاتصال والأخير فى الواقع نقل البيانات، من خلال النطاق الترددى العالي.ولا يزال هناك بعض التفاصيل الدقيقة التى لم تكشف عنها جوجب بخصوص اعتماد ودعم ميزة “المشاركة القريبة”. لدى بعض الشركات المصنعة لنظام أندرويد بالفعل حلول ملكية مماثلة.