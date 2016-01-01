يبدو أن جوجل تقترب من المراحل النهائية لاختبار ميزة مشاركة الملفات الشبيهة بـ AirDrop ، فبدءًا من شهر أغسطس يمكن لجميع مستخدمى أندرويد الحاليين الذين يستخدمون أندرويد 6 والإصدارات الأحدث، الحصول على دعم للميزة بسلاسة.
ويتماشى الحد الأدنى لمتطلبات إصدار نظام التشغيل مع ما شاركته جوجل سابقًا فيما يتعلق باختبار ميزة “المشاركة القريبة” Nearby Share المستمر، إذ يتم إجراء الاختبار على بعض الأجهزة المؤهلة ويتطلب ببساطة الاشتراك فى الإصدار التجريبى من خدمات جوجل بلاى، نظرًا لأن ميزة “المشاركة القريبة” هى جزء من هذا الإطار، فمن المنطقى تمامًا أن يتلقى جميع مستخدمى أندرويد 6 الحاليين والإصدارات الأحدث الميزة كحزمة تحديث متجر Play.
ويبدو أن جوجل تخطط لتقديم الدعم لميزة المشاركة السريعة الجديدة الخاصة بها إلى الأنظمة الأساسية الأخرى أيضًا، بما فى ذلك Windows و ChromeOS و macOS و Linux. فى الواقع تمت بالفعل إضافة إصدار مبكر من الميزة إلى Linux.
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التعليقات على تعرف على موعد طرح جوجل لميزة نقل الملفات المنافسة لـAirdrop
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