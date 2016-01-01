أعلنت إنستاجرام في العام عن ميزة منافسة لـ TikTok تُدعى Reels. تم إطلاق هذه الميزة في العديد من الأسواق ولكن ليس في الولايات المتحدة الأمريكية، والخبر السار بالنسبة للقاطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، فسوف يسعدهم معرفة أنه سيتم إطلاق Reels في البلاد في شهر أغسطس المقبل.
كما هو الحال مع TikTok، فإن ميزة Reels من إنستاجرام تتيح للمستخدمين مزامنة الموسيقى والرقص مع الموسيقى المسجلة مسبقًا ومشاركة مقاطع الفيديو هذه عبر الإنترنت.
سيكون هناك فهرس للأغاني التي يمكن للمستخدمين الإختيار من بينها، أو بدلاً من ذلك، يمكن للمستخدمين حتى إستعارة الصوت من فيديو شخص آخر لتحويله إلى ريمكس أو مزحة أو خرافة. أثنى مدير إدارة المنتجات في إنستاجرام، السيد Robby Stein، على التطبيقات مثل Musically و TikTok في مساعدتها على جعل هذا النوع من التطبيقات شائعًا، ولكنه يُصر على أن Instagram Reels مختلف.
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التعليقات على ميزة Instagram Reels ستشق طريقها أيضًا للوطن الأم في شهر أغسطس المقبل
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