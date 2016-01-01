

فوائد الألعاب الإلكترونية وأضرارها المحتملة فوائد الألعاب الإلكترونية وأضرارها المحتملة

يعشق أغلبنا وتحديدا في مراحل الطفولة والمراهقة والشباب، ممارسة الألعاب الإلكترونية متعددة الأنواع، والتي أثبت العلم أنها ليست مجرد تسلية، بل تتعدد فوائد الألعاب الإلكترونية وأضرارها على حد سواء.



تعريف الألعاب الإلكترونية

في البداية تعرف الألعاب الإلكترونية بأنها تلك الألعاب التي تساهم الإلكترونيات في خلق مناخ تفاعلي لها، من أجل متعة المشاركين فيها من جميع الأعمار السنية.



تتعدد الأجهزة الإلكترونية التي يمكن ممارسة تلك الألعاب عليها، مثل الحواسيب والهواتف الذكية، بالإضافة دون شك إلى أجهزة الألعاب المخصصة لها من الأساس، مثل أجهزة ألعاب الفيديو المتنوعة.

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أنواع الألعاب الإلكترونيةيدرك عشاق الألعاب الإلكترونية مدى تعدد أنواعها، كي تتناسب مع ما يفضله كل لاعب.تعد ألعاب الحركة من أكثر أنواع الألعاب الإلكترونية شهرة، حيث تنقسم إلى ألعاب التصويب وإطلاق النار، وألعاب محاولة البقاء، إضافة إلى ألعاب القتال التقليدية مثل ستريت فايتر Street fighter.تحظى ألعاب المغامرات أيضا بشعبية جارفة بين محبي الألعاب الإلكترونية، مثل لعبة ليجيند أوف زيلدا The Legend of Zelda على سبيل المثال، حيث تشمل محاولة العثور على شيء ما مفقود أو السعي إلى الوصول لنقطة النهاية، في ظل تفادي المخاطر المحيطة بداخل اللعبة، في إطار من التسلية ومن دون الكثير من مشاهد العنف.نوع آخر شهير من أنواع الألعاب الإلكترونية، هي ألعاب المحاكاة، والتي تشهد تكوين شخصيات قريبة الشبه من اللاعب في الحقيقة، ليس في الشكل وفي تعابير الوجه فقط بل في طريقة التصرف في المواقف، فيما تعد لعبة سيم سيتي Simcity من أشهر تلك الألعاب.ألعاب الاستراتيجيات هي إحدى الأنواع المفضلة لنسبة كبيرة من محبي الألعاب الإلكترونية، حيث توجد من بينها ألعاب الحروب التي تشمل كيفية تكوين الجيوش وتوقيت الهجوم على الجيوش الأخرى، مثل لعبة وار كرافت Warcraft.ربما تعد ألعاب الرياضات، مثل لعبة كرة القدم الإلكترونية Fifa من أكثر الألعاب شهرة، وخاصة بين الذكور من محبي تلك الألعاب، حيث تحاكي المباريات العادية بما تحتوي عليه من إثارة وجنون، لتعطي للاعبيها فرصة تقليد نجوم فرقهم المفضلة، سواء في طريقة تسجيل الأهداف أو حتى الاحتفال بعد إحرازها.فوائد الألعاب الإلكترونيةتعد التسلية من أقل فوائد الألعاب الإلكترونية أهمية من وجهة نظر الخبراء، الذين يكشفوا عن فوائد الألعاب الإلكترونية غير المتوقعة.تساعد الألعاب الإلكترونية الكبار والصغار على تطوير القدرات التنسيقية لديهم، حيث يحتاج اللاعب إلى الربط بين ما يرى وما يسمع من ناحية وبين حركة يديه من الناحية الأخرى في أسرع وقت ممكن.في وقت تستدعي فيه الألعاب الإلكترونية تفكير عميق من قبل اللاعب في بعض الأحيان، فإن تلك الألعاب من شأنها أن تطور مهارات حل المشكلات لدى الشخص، حينما تجبره على التفكير في أزمة ما والسعي إلى اتخاذ القرار المناسب دون تردد.يعد تحسين الذاكرة وتقويتها من بين فوائد الألعاب الإلكترونية، نظرا لأنها دائما ما تشمل تعليمات يجب على اللاعب تذكرها دائما، إضافة إلى أن ممارسة اللعبة من الأساس تتطلب حفظ بعض الاتجاهات علاوة على حفظ أدوار كل مفتاح من المفاتيح التي يضغط عليها لأداء مهمة أو حركة ما.تساعد الألعاب الإلكترونية أيضا في زيادة التركيز والانتباه، حيث يعني البقاء في حالة من اليقظة على مدار دقائق ممارسة تلك الألعاب، زيادة درجات التركيز بصورة طبيعية بمرور الوقت، ما تظهر نتائجه الإيجابية على المذاكرة في كثير من الأحيان.من بين فوائد الألعاب الإلكترونية، توجد ميزة تعلم القيام بالمهام المتعددة في وقت واحد، حيث تتعدد تلك الألعاب التي يتطلب الفوز فيها مواجهة لاعب آخر في نفس اللحظة التي ينبغي فيها النظر إلى الوقت المتبقي أو الطاقة اللازمة للبقاء، مع تحديد الزر المناسب للضغط عليه من أجل تحقيق المكسب، ما يزيد من القدرة لدى المرء على القيام بانشطة متعددة في وقت واحد.ربما يعد تحسين المهارات الاجتماعية من الفوائد غير المتوقعة للألعاب الإلكترونية، حيث يستفيد من تلك الميزة اللاعب الذي يمارس تلك الألعاب المسلية مثلا عبر شبكة الإنترنت، حينها يمكن للمرء أن ينشئ علاقات صداقة مع أشخاص على قرب منه أو حتى في دول أخرى.أضرار الألعاب الإلكترونيةعلى الرغم من تعدد فوائد الألعاب الإلكترونية السابق ذكرها، إلا أنه من الوارد أن تضر تلك الألعاب بمحبيها في بعض الحالات، والتي غالبا ما ترتبط بالإفراط في ممارسة تلك الألعاب.يرى الخبراء أن طول ممارسة الألعاب الإلكترونية تزيد من فرص إصابة لاعبيها بالسمنة وزيادة الوزن المضرة، حيث يؤدي الانشغال بتلك الألعاب إلى قلة الحركة وربما عدم الاهتمام بممارسة الرياضة من الأصل، ما يضر بوزن الجسم تلقائيا ويزيد إذن من فرص المعاناة من الأخطار الصحية المرتبطة بزيادة الوزن.يتسبب طول ممارسة الألعاب الإلكترونية أيضا إلى الإضرار بالعين بدرجة أو بأخرى، حيث ينتج ذلك عن طول النظر في أجهزة إلكترونية ينبعث منها ضوء يضر بالنظر مع كثرة التعرض له، كما يمكن لتلك الألعاب أن تتسبب في متاعب في فقرات العنق أو في العمود الفقري مع طول الجلوس أثناء ممارستها.ضرر آخر لا يمكن تجاهله من بين أضرار الألعاب الإلكترونية، يتمثل في احتمالية إصابة اللاعب صغير السن بمشكلات في النوم، قد تؤثر على حالته النفسية والذهنية بالسلب، وربما تؤثر على مستواه الدراسي أيضا، مع الوضع في الاعتبار أن المعاناة من إدمان الألعاب الإلكترونية من الأمور الممكنة جدا في تلك الحالة.أما عن ألعاب العنف الإلكترونية، فيحذر الخبراء من ممارسة الأطفال الصغار لها، نظرا لأنها تزيد من السلوك العدواني لديهم، وربما تتسبب في كارثة مع محاولة تقليدها على أرض الواقع مع الزملاء في المدرسة أو الأشقاء الأصغر سنا في المنزل.نصائح عن الألعاب الإلكترونيةبإمكان كل أسرة أن تجنب أطفالها أضرار الألعاب الإلكترونية من أجل يفوزوا بفوائدها فحسب عبر عدد من الخطوات.ينصح بتحديد أوقات محددة للطفل من أجل أن يمارس تلك الألعاب، حيث يعد الجلوس عليها لساعات طويلة وخاصة قبل الخلود إلى النوم من المحظورات، فيما يمكن للأبوين أن يسمحا له بممارستها لعدد من الدقائق قبل حلول الظلام.يرى الباحثون أنه من الضروري أن يتجنب الصغار ألعاب العنف، التي قد تؤدي إلى معاناة اللاعب من مشكلات مثل الأرق والتوتر والقلق، بجانب أزمات أكثر خطورة مثل زيادة السلوك العدواني وتعزيز العنف لديه، بدرجة قد تضره وتضر الأطفال الآخرين من حوله، سواء في المنزل أو المدرسة أو النادي.يعد إلزام الطفل بممارسة رياضة بدنية مفيدة من أبرز طرق تجنب الأضرار المحتملة للألعاب الإلكترونية، حتى يجد الطفل أمامه الكثير من الخيارات المتاحة، ولا يلجأ طوال الوقت إلى ألعاب الفيديو، مع التأكيد على مسامع الطفل بأهمية ممارسة الرياضات البدنية وانتقاء نوعيات الرياضات التي تتناسب مع ميوله ورغباته، حتى ينجح في الاستمرار في ممارستها لأوقات طويلة.في الختام، يرى خبراء الصحة أن اكتساب فوائد الألعاب الإلكترونية من دون التعرض لأضرارها واردا جدا، فقط يتطلب عدم الإفراط في ممارسة تلك الألعاب في ظل ممارسة الرياضة بانتظام، مع ضرورة اختيار النوع المناسب للطفل الصغير والذي يفيده دون أن يؤذيه.