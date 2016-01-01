كل ما تريد معرفته عن تطبيق جوجل الجديد للتسوق Shoploop

أطلقت شركة جوجل تطبيقاً جديداً للتسوق يحمل اسم Shoploop كمنصة تسوق عبر الفيديو لاكتشاف المنتجات وتقييمها وشرائها في مكان واحد.
وحسبما أفادت التقارير الصحفية المتخصصة في الأمور التقنية التي تناولت الحديث عن تطبيق Shoploop فهو يُشبه في الأساس منصة للتواصل الاجتماعي تتمحور حول مراجعات المنتج وروابط الشركاء التابعين؛ حيث يُمكن للمستخدمين حفظ المنتجات للتحقق منها لاحقًا أو متابعة صنّاع المحتوى للحصول على مزيد من المحتوى.
وأشارت التقارير ذاتها إلى أن الشيء الذي دفع شركة جوجل لإطلاق تطبيق Shoploop نتائج الأبحاث التي أجرتها وأظهرت أن غالبية الأشخاص يتبعون مسارًا محددًا لشراء المنتجات، وبمجرد أن يصادفوا شيئًا يلفت انتباههم سيبحثون عن مراجعات من أشخاص حقيقيين على منصات أخرى ثم ينتقلون إلى متجر عبر الإنترنت لإكمال عملية الشراء.
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