كل ما تريد معرفته عن تطبيق جوجل الجديد للتسوق Shoploop

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كل ما تريد معرفته عن تطبيق جوجل الجديد للتسوق Shoploop

أطلقت شركة جوجل تطبيقاً جديداً للتسوق يحمل اسم Shoploop كمنصة تسوق عبر الفيديو لاكتشاف المنتجات وتقييمها وشرائها في مكان واحد.

وحسبما أفادت التقارير الصحفية المتخصصة في الأمور التقنية التي تناولت الحديث عن تطبيق Shoploop فهو يُشبه في الأساس منصة للتواصل الاجتماعي تتمحور حول مراجعات المنتج وروابط الشركاء التابعين؛ حيث يُمكن للمستخدمين حفظ المنتجات للتحقق منها لاحقًا أو متابعة صنّاع المحتوى للحصول على مزيد من المحتوى.

وأشارت التقارير ذاتها إلى أن الشيء الذي دفع شركة جوجل لإطلاق تطبيق Shoploop نتائج الأبحاث التي أجرتها وأظهرت أن غالبية الأشخاص يتبعون مسارًا محددًا لشراء المنتجات، وبمجرد أن يصادفوا شيئًا يلفت انتباههم سيبحثون عن مراجعات من أشخاص حقيقيين على منصات أخرى ثم ينتقلون إلى متجر عبر الإنترنت لإكمال عملية الشراء.

ومنا هنا قررت شركة جوجل دمج كل هذه الأشياء في تطبيق واحد اسمه Shoploop طورّه ـ قسم البحث والتطوير الداخلي لها المُسمى بـ "Area 120" ـ.

ومن جانبه قال، المدير العالم لتطبيق Shoploop، لاكس بوجاري، إنهم يركزون على صنّاع المحتوى والناشرين وأصحاب المتاجر عبر الإنترنت في مجال مستحضرات التجميل ضمن فئات مثل المكياج والعناية بالبشرة والشعر والأظافر، مشيراً إلى أن التجربة أصبحت أكثر تفاعلية من مجرد التمرير عبر الصور والعناوين والأوصاف على موقع التجارة الإلكترونية التقليدي.

وأتم المدير العالم لتطبيق Shoploop، حديثه بـ:"نهدف أيضاً إلى تزويدهم بمنصة؛ حيث يمكنهم مراجعة المنتجات والتوصية بها، ومساعدة الآخرين على التسوق مباشرة من خلال مقاطع الفيديو".

المصدر: القيادي

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