بـ 2 جنيه فقط حول هاتفك الأندرويد إلى أحدث آيفون

المرغوب ممنوع.. لطالما بخصت هذه العبارة المنافسة بين أصحاب هواتف أندرويد وآيفون منذ بداية مسيرتهما، حيث تري كل فئة منهما أن هاتفها هو الأفضل، بالرغم من الإعجاب المتبادل بين الطرفين ولكن على استحياء، ومن هنا جاءت فكرة تطبيق Armoni Launcher.
وهو تطبيق مجانى لهواتف أندرويد يجعلها تظهر بنفس واجهة تشغيل هواتف آيفون، ولكن على واجهة أحدث نظام تشغيل لها وهو iOS 14، بكل ما يقدمه من ميزات منتظرة للملايين من محبي آبل.
ويقدم التطبيق نفس واجهة تشغيل آيفون الجديدة بأشكال تطبيقاتها المعروفة، وعند الضغط على إحداها تحولك تلقائيًا للتطبيق المماثل لها على هاتفك الأندرويد.
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