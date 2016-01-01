اكتشف باحثون أمنيون في مجال التكنولوجيا تهديدا كبيرا لملايين الهواتف من نظام أندرويد، بسبب فيروس خطير يسمى BlackRock بلاك روك ، والذى يتواجد في عدد كبير من التطبيقات خاصة الموجودة على متجر جوجل للتطبيقات Google Play.
وبحسب موقع Phone Arena فإن فيروس BlackRock بلاك روك الخبيث من الممكن أن يكون أخطر من فيروس الجوكر Joker الذى سبب أكبر اختراق أمنى لبيانات المستخدمين ومعلوماتهم وكان يتخفى ضمن روابط خطيرة في التطبيقات.
واستهدف فيروس BlackRock بلاك روك قائمة طويلة من تطبيقات هواتف أندرويد مثل تطبيقات البريد الإلكترونى Gmail و Yahoo Mail وكذلك Uber أوبر ، وتطبيق واتسآب، ونتفليكس، وتيليجرام، وتندر وانستجرام.
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التعليقات على أخطر من الجوكر .. بلاك روك فيروس يخترق ويسرق بيانات مستخدمي أندرويد
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