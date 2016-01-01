تم الإعلان رسمياً عن أكثر الألعاب مبيعاً في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو 2020 وجاءت لعبة The Last of Us Part II في الصدارة.
حققت اللعبة مبيعات ضخمة حول أنحاء العالم وليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط واصبحت من أقوى وأفضل ألعاب Sony PlayStation في فترة بسيطة جداً، باعت اللعبة 4 مليون نسخة في أول 3 أيام فقط من الإصدار وهذا رقم ممتاز جداً تفوق على كل الحصريات الأخرى.
أكثر 10 ألعاب مبيعاً في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي :
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لعبة The Last of Us Part II هي أكثر الألعاب مبيعاً في الولايات المتحدة خلال يونيو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق