لعبة The Last of Us Part II هي أكثر الألعاب مبيعاً في الولايات المتحدة خلال يونيو

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لعبة The Last of Us Part II هي أكثر الألعاب مبيعاً في الولايات المتحدة خلال يونيو

تم الإعلان رسمياً عن أكثر الألعاب مبيعاً في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو 2020 وجاءت لعبة The Last of Us Part II في الصدارة.

حققت اللعبة مبيعات ضخمة حول أنحاء العالم وليس في الولايات المتحدة الأمريكية فقط واصبحت من أقوى وأفضل ألعاب Sony PlayStation في فترة بسيطة جداً، باعت اللعبة 4 مليون نسخة في أول 3 أيام فقط من الإصدار وهذا رقم ممتاز جداً تفوق على كل الحصريات الأخرى.

أكثر 10 ألعاب مبيعاً في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي :

1- The Last of Us Part II
2- Call of Duty Modern Warfare
3- Animal Crossing New Horizons
4- GTA V
5- Mortal Kombat 11
6- Red Dead Redemption 2
7- Ring Fit Adventure
8- NBA 2K20
9- Mario Kart 8 Deluxe
10- Minecraft Dungeons

المصدر: جيمرز فيلد

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