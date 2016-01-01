

خدمة Gmail تحصل على تصميم جديد كليًا يركز على التواصل والإنتاجية والتعاون خدمة Gmail تحصل على تصميم جديد كليًا يركز على التواصل والإنتاجية والتعاون

لم تتغير واجهة Gmail من شركة جوجل كثيرًا على مر السنين. خضعت واجهة المستخدم الخاصة بالخدمة لبعض عمليات إعادة التصميم لجعلها أكثر حداثة، ولكن في الغالب، لا تزال هي نفسها إلى حد كبير. هذا ليس شيئًا سيئًا بالضرورة لأنها واجهة مألوفة، ولكن هذا لا يعني بأنه لا يمكن تحسينها.



الآن، أعلنت شركة جوجل عن تصميم جديد لـ Gmail تُطلق عليه إسم ” منزل أفضل للعمل | Better home for work “. في الغالب، سيظل مظهر Gmail كما هو، ولكن ستدمج جوجل المزيد من أدوات الإتصال فيه، مثل الدردشة المرئية والدردشة النصية والملفات والمهام، حتى يتمكن المستخدمون من الوصول إلى جميع هذه الأدوات بسهولة أكبر وداخل Gmail نفسه.



ووفقا لشركة جوجل، فقد صرحت بالقول : ” نعمل أيضًا على تحسين ميزات التعاون في غرف الدردشة عن طريق إضافة الملفات والمهام المشتركة، مما يجعل الغرف حلاً أفضل للمشاريع طويلة الأمد. من خلال الوصول السريع إلى الدردشة المشتركة والمستندات المهمة والمهام في مكان واحد، يسهل على جميع أفراد المجموعة البقاء في نفس الصفحة. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الدردشة إنشاء غرف تشمل أشخاصًا من خارج شركتك، مثل المقاولين أو المستشارين، بحيث لا يمكن أن تكون مجموعتك متعددة الوظائف فحسب، ولكن أيضًا عبر المؤسسات “.

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ومع ذلك، قبل أن تشعر بالحماس الشديد، لاخظ أن هذه التغييرات ستكون متاحة فقط لمستخدمي حزمة Google G Suite في الوقت الراهن. لسنا متأكدين متى ستشق طريقها إلى المستخدمين العاديين، ولكن قد يكون تحديثًا يستحق أن تتطلع إليه.