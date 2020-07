الإنفاق على ألعاب الفيديو بالولايات المتحدة يبلغ 1.2 مليار دولار خلال يونيو الإنفاق على ألعاب الفيديو بالولايات المتحدة يبلغ 1.2 مليار دولار خلال يونيو

بلغ إجمالي الإنفاق على ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة 1.2 مليار دولار في يونيو ، وفقًا لتقرير جديد أعدته مجموعة NPD للإحصاءات السوقية، وهذا هو أكبر قدر من الأموال التي تم إنفاقها في شهر يونيو منذ عام 2009، وهي زيادة بنسبة 26 % مقارنة بالعام الماضي، وبحسب موقع engadget الأمريكى، فقد بلغ الإنفاق العام حتى الآن على أجهزة الألعاب والبرامج والملحقات والبطاقات 6.6 مليار دولار، وهذا يزيد بنسبة 19٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أيضًا أعلى إجمالي خلال الفترة منذ عام 2010، وعلى هذا المعدل، 2020 يسير على الطريق الصحيح ليكون أفضل عام للألعاب في عقد من الزمان.



وقد حصلت صناعة ألعاب الفيديو على دعم من بعض الألعاب القوية جدًا، بما في ذلك The Last of Us: Part II و Animal Crossing: New Horizons وCall of Duty: Modern Warfare، وعلى الرغم من بعض المفاجآت، فإن لعبة The Last of Us: Part II كانت الأكثر مبيعًا في شهر يونيو وثالث لعبة من جهة الأكثر مبيعًا هذا العام ، كما أشارت مات بيسكاتيلا من NPD Group في سلسلة رسائل على تويتر.



وفي حين انخفض إنفاق الأجهزة قليلاً في يونيو، كانت Nintendo Switch هي الأكثر مبيعًا، وكانت وحدة التحكم اللاسلكية Xbox Elite Series 2 هي الأكثر مبيعًا، ومن المحتمل أن تكون هذه الأرقام مدفوعة، جزئيًا على الأقل، من خلال عدد أكبر من الأشخاص الذين بقوا في منازلهم أثناء الوباء.

ويتتبع ذلك ما سمعناه في مكان آخر، ولمواكبة الزيادة الكبيرة في الطلب، ستحقق سوني ملايين وحدات تحكم PlayStation 5 أكثر مما خططت له في الأصل، وتقوم Nintendo بزيادة إنتاج Switch، وعلى الرغم من بعض التأخيرات في الإطلاق ، يقول أقل من 10 %من المطورين أنهم قد تم تسريحهم أو إفسادهم، ويقول ثلث المطورين الذين تم استطلاع رأيهم أنهم أكثر انشغالًا مما كانوا عليه قبل الوباء.