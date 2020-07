مايكروسوفت توقف الإصدار Xbox One X و Xbox One S الرقمي مايكروسوفت توقف الإصدار Xbox One X و Xbox One S الرقمي

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها توقف إنتاج Xbox One X و Xbox One S Digital Edition.







وقالت الشركة: "في الوقت الذي نتقدم فيه نحو المستقبل مع Xbox Series X، نتخذ خطوة طبيعية لوقف الإنتاج على Xbox One X و Xbox One S All-Digital Edition، سيستمر تصنيع Xbox One S وبيعه عالميًا بالوضع الحالي".

في الآونة الأخيرة، ظهرت تقارير عن نقص أجهزة Xbox One X و Xbox One S، حيث كان هناك طلب متزايد على وحدات تحكم الجيل الحالي من Microsoft و Sony خلال وباء فيروس كورونا.لن يختفي One X و One S Digital على الفور من أرفف المتاجر، وقالت Microsoft إنه يمكن للاعبين التحقق من تجار التجزئة لتوافر مخزونهم الحالي.كشفت وثيقة مسربة من مايكروسوفت أن الجيل الثاني القادم من Xbox سيتم الكشف عنه بالكامل في أغسطس.كانت Microsoft قد خططت في الأصل للكشف عن وحدة التحكم، التي تحمل الاسم الرمزي Lockhart، في يونيو، ولكن الآن نقل عملاق التكنولوجيا هذه الخطط إلى أغسطس.من المتوقع أن يكون Project Lockhart، أو Xbox Series S، إصدارًا أرخص وأقل قوة من Xbox Series X، على عكس الإصدار الرقمي من Sony PS5، والذي سيكون قياسيًا ولكن بدون محرك أقراص ضوئية.