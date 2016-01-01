

أداة أونلاين مجانية لدمج ملفات الـPDF في ملف واحد.. تعرف عليها أداة أونلاين مجانية لدمج ملفات الـPDF في ملف واحد.. تعرف عليها

كثيرا ما نحتاج إلى دمج أكثر من ملف “بي دي إف” PDF في ملف واحد، ومن الأسهل استخدام هذه الأداة المجانية المتاحة أونلاين لأداء المهمة، دون الحاجة إلى تنزيل أي برنامج مساعد.



افتح متصفح الإنترنت، وقم بالدخول إلى أداة “دمج PDF” المجانية عبر هذا الرابط، وسوف ترى أمامك مربع اختيار الملفات التي تريد دمجها Choose Files.



https://smallpdf.com/merge-pdf

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قم بالضغط على خيار “اختيار الملفات” Choose Files، ثم قم بتصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك لاختيار الملفات التي تريد دمجها، كما يمكنك سحب الملفات ووضعها مباشرة داخل مربع الأداة، كما يمكنك اختيار الملفات من خدمات تخزين الملفات السحابية، جوجل درايف Google Drive ودروب بوكس Dropbox، عبر اختيار إحداها من القائمة المنسدلة.سيتم رفع الملفات، وستجد أمامك خيار دمج الملفات Merge Files، وهو خيار مجاني، وكذلك خيار دمج الصفحات Merge Pages، لكنه خيار مدفوع وغير مجاني. قم باختيار دمج الملفات.ستنتقل الآن إلى صفحة يظهر بها عرض سريع لغلاف الملفات التي تريد دمجها، مع أمر الدمج النهائي Merge PDF. اضغط على أمر الدمج، وسيتم دمج الملفات، وإتاحة تنزيل الملف المجمع النهائي لها Download.