تقنية جديدة من «سناب شات».. تعرف عليها

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › تقنية جديدة من «سناب شات».. تعرف عليها

صورة الخبر: تقنية جديدة من «سناب شات».. تعرف عليها
تقنية جديدة من «سناب شات».. تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن بدء تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" في اختبار تقنية جديدة شبيهة جدا بتطبيق "تيك توك".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن تقنية "سناب شات" الجديدة ستمكن المستخدم من التنقل السريع بين مقاطع الفيديو العامة، بصورة شبيهة بتلك المستخدمة في "تيك توك".

وسيمكن التنقل بين الفيديوهات العامة عبر "سناب شات" بحركة تمرير عمودية، لاجتذاب عدد أكبر من المستخدمين.

ولا تزال ميزة التنقل حاليا قيد التطوير، ومقتصرة على عدد قليل من المستخدمين، وستكون تلك الميزة متوفرة على مقاطع الفيديو للعرض العام، وليس القصص الموجودة لدى جهات الاتصال الخاصة بك.

وبمجرد إصدارها، ستتيح الميزة للمستخدمين التمرير سريعًا إلى اليسار أو اليمين أفقيًا للخروج من مشاهدة مقاطع الفيديو بدلاً من الانتقال إلى قصص أخرى.

وأكد المتحدث باسم "سناب شات" أن تلك التقنية قيد التجريب حاليا، خاصة وأن مجتمع "سناب شات" أكثر تنوعا من أي تطبيقات أخرى.





المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقنية جديدة من «سناب شات».. تعرف عليها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58969

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager