

تقنية جديدة من «سناب شات».. تعرف عليها تقنية جديدة من «سناب شات».. تعرف عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية، عن بدء تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" في اختبار تقنية جديدة شبيهة جدا بتطبيق "تيك توك".



وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن تقنية "سناب شات" الجديدة ستمكن المستخدم من التنقل السريع بين مقاطع الفيديو العامة، بصورة شبيهة بتلك المستخدمة في "تيك توك".



وسيمكن التنقل بين الفيديوهات العامة عبر "سناب شات" بحركة تمرير عمودية، لاجتذاب عدد أكبر من المستخدمين.

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ولا تزال ميزة التنقل حاليا قيد التطوير، ومقتصرة على عدد قليل من المستخدمين، وستكون تلك الميزة متوفرة على مقاطع الفيديو للعرض العام، وليس القصص الموجودة لدى جهات الاتصال الخاصة بك.وبمجرد إصدارها، ستتيح الميزة للمستخدمين التمرير سريعًا إلى اليسار أو اليمين أفقيًا للخروج من مشاهدة مقاطع الفيديو بدلاً من الانتقال إلى قصص أخرى.وأكد المتحدث باسم "سناب شات" أن تلك التقنية قيد التجريب حاليا، خاصة وأن مجتمع "سناب شات" أكثر تنوعا من أي تطبيقات أخرى.