كشفت تقارير صحفية عالمية، عن بدء تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات" في اختبار تقنية جديدة شبيهة جدا بتطبيق "تيك توك".
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن تقنية "سناب شات" الجديدة ستمكن المستخدم من التنقل السريع بين مقاطع الفيديو العامة، بصورة شبيهة بتلك المستخدمة في "تيك توك".
وسيمكن التنقل بين الفيديوهات العامة عبر "سناب شات" بحركة تمرير عمودية، لاجتذاب عدد أكبر من المستخدمين.
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التعليقات على تقنية جديدة من «سناب شات».. تعرف عليها
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